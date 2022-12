﻿Traurig schöner Abschied: Heilig-Geist-Gemeinde in Vahrenwald übergibt ihre Kirche an den Knabenchor

„Dieser Abschied tut vielen weh“: Die evangelische Heilig-Geist-Gemeinde im hannoverschen Stadtteil Vahrenwald hat am Wochenende ihren letzten gemeinsamen Gottesdienst gefeiert. Nun zieht der Knabenchor in die heiligen Hallen.

Begrüßt die Gäste zum letzten Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche in Vahrenwald: Bärbel Wallrath-Peter, Superintendentin des Stadtbereichs Mitte.

Hannover. Obwohl schon nahezu alle Sitzplätze belegt sind, zieht es immer mehr Menschen in die Kirche der evangelischen Heilig-Geist-Gemeinde in Vahrenwald. Es sind Menschen, die in dieser Kirche getauft, konfirmiert oder getraut worden sind. Das ergibt eine Fragerunde, die Bärbel Wallrath-Peter, Superintendentin des Stadtbereichs Mitte, zur Begrüßung durchführt. Alle von ihnen kommen für den letzten Gottesdienst der Kirchengemeinde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn von nun an wird die Kirche zum neuen Proberaum des Knabenchors Hannover. Doch bevor sich Karl-Heinz Vehling als Vertretung eben jenes Ensembles mit einem Dank an die Besucher richten kann, übernimmt die Regionalbischöfin Petra Bahr das Wort. Sie leitet das finale Zusammenkommen der Gläubigen am Sonntag, das den Titel „Gottesdienst zum Übergang“ trägt.

Denn eines sei festgehalten: Die Kirche wird nicht entwidmet, sie wird lediglich in neue Hände übergeben. „Dieser Abschied tut vielen weh“, sagt Bahr zu Beginn ihrer Predigt. Doch sei dieser Abschied auch ein Neubeginn. Ein Neubeginn für die 1800 Mitglieder, die nun auf die ursprünglichen Muttergemeinden, die Vahrenwalder Kirchengemeinde und die Lister Johannes- und-Matthäus-Kirchengemeine aufgeteilt werden.

Die Stimmung: traurig, aber schön

Ein Neuanfang für viele Mitarbeitende der Heilig-Geist-Gemeinde. Wobei auch einige von ihnen, beispielsweise der Küster Fouad Kheder und die Büroleiterin Regine Klinger, in den benachbarten Gemeinden unterkommen. Es ist aber auch ein Neuanfang für die heiligen Hallen, die über eine Zeit von mittlerweile knapp 50 Jahren den Gläubigen Schutz geboten haben. In Zukunft werden sie diesen Schutz vielen „Kyries, Glorias und Hallelujas, gesungen von einem der besten Knabenchöre Deutschlands“ widmen, wie Bahr sagt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Großer Andrang: Beim letzten Gottesdienst ist die Heilig-Geist-Kirche voll besetzt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Übergabe betrachten viele Anwesende mit einem lachenden und einem weinenden Auge. So beobachtet Sarah Bollmann, die den Gottesdienst mit stimmungsvoller Orgelmusik begleitet, dass sich mit den letzten Tastenanschlägen eine tiefe Traurigkeit in ihr breit gemacht habe – zu der eigenen Überraschung. „Natürlich war die Auflösung der Gemeinde nie ein angenehmer Gedanke“, sagt sie. Trotzdem habe sie nicht erwartet, dass der Abschied sie so mitnehmen würde. „Ich werde die letzten 15 Jahre, die ich ein Teil dieser Gemeinde sein durfte, in guter Erinnerung behalten.“

Muttergemeinden öffnen ihre Arme für Empfang

Auch weitere Gäste zeigen sich betroffen über die Auflösung. Und doch scheinen alle froh über die Möglichkeit dieses finalen Austauschs. Den prägenden Mitgliedern der Gemeinde mit klingendem Applaus danken zu können, empfinden viele der Besucher als angenehm, wie sie im Nachhinein verraten. Einige suchen nach Ende des Gottesdienstes noch einmal das persönliche Gespräch mit dem Pastor der Gemeinde, Michael Schneider. Dieser nimmt sich augenscheinlich gern die Zeit, um die Mitglieder der Gemeinde gebührend zu verabschieden.

Neue Heimat des Knabenchors: Die Heilig-Geist-Kirche in Vahrenwald. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben Petra Bahr, Bärbel Wallrath-Peter und Michael Schneider nehmen auch Gundula Rudloff, die Pastorin der Vahrenwalder Gemeinde, und Marco Müller, Pastor der Lister Gemeinde, an der Veranstaltung teil. Sie laden nach einem kurzen gemeinsamen Gebet ein, im Anschluss der Veranstaltung die neuen Gemeinden und Räumlichkeiten bei Kaffee und Gebäck kennenzulernen. „Denn“, sagen die beiden, „wir wollen jeden mit offenen Armen empfangen.“

Von Jule Trödel