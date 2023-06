Tierquälerei in Hannover: Kaninchen wie Lumpen in Altkleidercontainer entsorgt

Hannover. Dass Haustiere einfach ausgesetzt werden, muss das Team des Tierheims in Langenhagen immer wieder erfahren. Aber das Schicksal von Kaninchen Lumpi macht selbst die Mitarbeitenden sprachlos. „Er wurde einfach in einen Altkleidercontainer geschmissen“, schreibt der Tierschutzverein Hannover in einem Post auf Facebook. Anders lasse es sich nicht ausdrücken, da die Besitzer das Tier über die Einwurfklappen in den Behälter geworfen haben müssen. Unter dem Post ist ein Bild des Kaninchens mit schwarzem Fell und weißer Schnauze zu sehen.

Lumpi wurde schon am Mittwoch, 21. Juni, entdeckt – doch erst jetzt machten die Tierschützer den Fall öffentlich. Der unkastrierte Bock saß demnach in einem Container an der Dragonerstraße in Vahrenwald. „Dort wurde er entdeckt, als die Kleiderspenden abgeholt werden sollten.“ Wie lange sich das Kaninchen im Inneren aufhielt, weiß niemand – angesichts der heißen Temperaturen der vergangenen Woche hoffen die Tierheimmitarbeiter aber „nicht lange“. Seinen Namen bekam der Kleine, weil er „wie ein alter Lumpen“ entsorgt worden sei.

Ausgesetztes Kaninchen: „Sehr verängstigt“

Das Kaninchen ist „noch sehr verängstigt und mäkelig mit dem Futter“, heißt es weiter. Zurzeit werde das Tier in Langenhagen von Pflegerinnen aufgepäppelt. Da es sich bei dem Aussetzen um eine Straftat handelt, bittet das Tierheim um Zeugenhinweise. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind „rund um die Uhr“ erreichbar unter Telefon (0511) 97 33 98 19 oder per E-Mail an info@tierheim-hannover.de.

Und Lumpis Schicksal ist kein Einzelfall – auch wenn die Art und Weise dieses Mal äußerst bitter ist. „Kaninchen werden leider sehr häufig ausgesetzt“, schreibt der Tierschutzverein auf Facebook. Sie seien quasi „an jeder Ecke“ leicht zu bekommen und vermehren sich zudem sehr schnell. Als Haustiere landeten sie nicht selten im Kinderzimmer. Viele kümmern sich dann zu wenig um die tierischen Mitbewohner – oder sie werden „nach wenigen Monaten wieder abgeschafft“.

Altwarmbüchen: Hund in Altkleidercontainer

Mitte März hatten Passanten in Isernhagen-Altwarmbüchen sogar einen ausgesetzten Hund in einem offenen Altkleidercontainer entdeckt. Der völlig verängstigte Rüde musste erst betäubt werden, ehe der kaukasische Owtscharka ins Tierheim gebracht werden konnte. Da der sechsjährige Mischka nur in erfahrene Hände abgegeben wird und ein großes Grundstück braucht, gestaltet sich die Vermittlung immer noch schwierig.

