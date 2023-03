﻿500 Rinder auf 10.000 Hektar Land: Die Külbs-Brüder züchten glückliche Rinder in Namibia

Gewaltverbrechen in Hannover Gewaltverbrechen in Hannover

Nach tödlichen Schüssen in Döhren: 22-Jähriger muss in Untersuchungshaft – er hatte sein Handy am Tatort verloren

Die Polizei hat nach den tödlichen Schüssen an der Fiedelerstraße im Stadtteil Döhren in Hannover einen Verdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 22-Jährigen. Er soll an der Stadtbahnhaltestelle einen 34-Jährigen erschossen haben. Er muss in Untersuchungshaft.