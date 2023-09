﻿Vandalismus an der Sporthalle der IGS Bothfeld: Polizei fasst zwei Verdächtige

Hannover. Vandalismus an der Sporthalle der IGS Bothfeld: In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 10. September, haben Randalierer in der Halle am Hintzehof offenbar für massive Schäden gesorgt. Die Polizei konnte zwei junge Verdächtige schnappen. Doch auch für den Sport hat der Vandalismus am Sonntag Konsequenzen.

Nach Angaben der Polizei wurden offenbar Nachbarn auf den Vorfall aufmerksam. „Anwohnende meldeten Geräusche“, sagt Janique Bohrmann von der Polizeidirektion Hannover. Die Polizei suchte nach den Verdächtigen, dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz, so die Sprecherin. „Zwei wurden angetroffen“, sagt Bohrmann. Weitere Details zum Überfall kann die Sprecherin am Sonntag noch nicht nennen. „Die Ermittlungen dauern an.“

Offenbar massive Schäden: Handballspiele müssen ausfallen

Die Schäden aber sind offenbar so massiv, dass die für Sonntag angesetzten Handballspiele in der Halle ausfallen müssen. Wie der TuS Bothfeld auf Instagram und Facebook schreibt, habe die Stadt den Verein informiert, dass die angemietete Halle wegen „massiver Vandalismusschäden nicht nutzbar ist“.

Eine Möglichkeit auf eine andere Sporthalle gebe es nicht. „Damit fallen die heutigen Spiele im Hintzehof allesamt aus“, schreibt der Sportverein weiter.

