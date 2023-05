﻿Vatertag in Hannover verläuft bislang friedlich: „Es ist alles ruhig“

Hannover. Polizei und Stadt sind vorbereitet: Damit am Vatertag 2023 alles friedlich bleibt, kontrollieren sie beliebte Ausflugsziele in Hannover und der Region. Bereits am Morgen sind viele zu Vatertagstouren aufgebrochen. Nach und nach füllten sich auch die Parks. Am Mittag ist die Stimmung etwa im Maschpark fröhlich, aber der Alkoholpegel steigt.

Die Zwischenbilanz der Polizei in der Landeshauptstadt am frühen Nachmittag: „Es ist alles ruhig“, sagt Janique Bohrmann von der Polizeidirektion Hannover. Insgesamt habe die Polizei nur wenig betrunkene Personen verzeichnet, bis auf eine kleine „Schubserei“ habe es bislang noch keine Vorfälle gegeben. Auch der Notruf sei still geblieben.

„Wir wissen halt nicht, was kommt“

„Wir wissen halt nicht, was kommt“, so die Sprecherin. Mit zunehmendem Alkoholpegel rechne die Polizei auch mit kleineren Auseinandersetzungen, wie Körperverletzungen. Dabei könnte aber auch das Wetter für Ruhe sorgen. Die Sonne scheint zwar teils, Temperaturen weit unter 20 Grad laden aber nicht unbedingt zum längeren Verweilen ein.

Die Polizei sei an beliebten Ausflugszielen, wie etwa dem Steinhuder Meer im Umland, aber auch später am Maschpark präsent und ansprechbar, sagt Bohrmann. Dort unterstützen die Beamtinnen und Beamten auch die städtischen Ordnungshüter bei der Kontrolle des Glasflaschenverbots. Im Maschpark hat die Stadt auch in diesem Jahr Glasbehältnisse in der Zeit von 10 bis 24 Uhr verboten.

Vatertag: Feiernde müssen einige Regeln beachten

Aber auch sonst gibt es für Feiernde und Ausflügler in Hannover und dem Umland einiges zu beachten: Neben dem Maschpark wird auch im Georgen- und Welfengarten kontrolliert. Dort sind laute Musikboxen in der Zeit von 22 bis 11 Uhr ohnehin verboten. Im Umland hat die Stadt Wunstorf für den Vatertag wieder Verbote in Steinhude ausgesprochen. Einschränkungen gibt es auch auf der gegenüberliegenden Seite des Steinhuder Meers in Neustadt. Zwar kein Ausflugsziel, aber ein Ort, an dem viele Touren starten und enden, ist der Hauptbahnhof: Dort ist es an Himmelfahrt erstmals verboten, gefährliche Gegenstände, wie aller Art Messer, bei sich zu tragen.

Polizeieinsatz im vergangenen Jahr: An Himmelfahrt kontrolliert die Polizei auch in diesem Jahr an beliebten Hotspots. © Quelle: Christian Elsner (Archiv)

Bereits im vergangenen Jahr zog die Polizei Hannover nach dem Vatertag ein positives Fazit: Im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren sei es 2022 deutlich ruhiger geblieben. Trotzdem verzeichnete die Polizei Hannover Körperverletzungen, Beleidigungen und Überfälle. Am Abend musste zudem der Welfengarten geräumt werden. Auch im Umland gab es vereinzelt Einsätze. Um möglichen Unfällen, Aggressivität und Ausfällen entgegenzuwirken, riefen Polizei und Krankenhäuser in Niedersachsen die Feierenden bereits im Vorfeld des Himmelfahrtsfeiertages zur Vernunft auf.

