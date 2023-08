Verdi-Streik am Donnerstag in Hannover: Ikea, H&M und weitere Geschäfte betroffen

Hannover. Die Gewerkschaft Verdi ruft für den heutigen Donnerstag, 24. August, zu einem erneuten Streik im Einzelhandel auf. Betroffen sind die Ikea-Filialen in Großburgwedel und im Expo-Park, Primark in der Osterstraße, die Geschäfte von H&M in der Ernst-August-Galerie und am Kröpcke sowie erstmals Kaufland in Laatzen.

„Die Wut ist weiter groß unter den Beschäftigten“, sagt Gewerkschaftssekretär Mizgin Ciftci. „Kaufland-Eigentümer Dieter Schwarz ist Deutschlands reichster Unternehmer. Seine Beschäftigten haben aber zunehmend Probleme, die Lebensmittel für die eigene Familie zu bezahlen. Das muss sich dringend ändern.“

Am Donnerstag: Verdi-Streik im Einzelhandel in Hannover

Um 11 Uhr versammeln sich Beschäftigte aus dem Lebensmittel-, Textil- und Möbelhandel vor der Ikea-Filiale im Expo-Park. „Wir rechnen mit bis zu 150 Streikenden“, sagt Ciftci. Verdi fordert im laufenden Tarifkonflikt 2,50 Euro mehr pro Stunde.

