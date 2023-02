﻿Messegelände: Verdion baute dritte Logistikhalle in Hannover

Der Verdion Expo Park wächst: Das Unternehmer erweitert wieder. Nun kommt die dritte Logistikhalle an der Emmy-Noether-Allee in Bemerode hinzu. Baubeginn soll im ersten Quartal des Jahres sein.

Hannover. Der Verdion Expo Park Hannover am Messegelände wächst weiter: Das Unternehmen plant ein drittes Verteilzentrum mit rund 15.120 Quadratmetern Mietfläche. An dem Standort im Stadtteil Bemerode gibt es bereits zwei Lagerhallen, die als Verteilzentrum des Düsseldorfer Unternehmens dienen.

„Wir freuen uns sehr, bereits unser drittes Projekt in Hannover in Angriff zu nehmen. Die Lage mit exzellenter Anbindung an den Nah-, Regional- und Fernverkehr und der kurze Weg zur Schiene am DB MegaHub in Lehrte hat uns überzeugt, sodass wir – wie auch beim Vorgängerprojekt – ohne Vorvermietung mit dem Bau starten. Hinzu kommt die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Stadt und den Gremien, die Hannover sowohl für uns als auch für die angesiedelten Unternehmen zu einem attraktiven Standort machen“, sagt André Banschus, Executive Director von Verdion. Der Park beginnt am Messeschnellweg und zieht sich rund 1,6 Kilometer lang den Hang des Kronsbergs hinauf.

Dritte Logistikhalle soll Mitte 2024 fertig gestellt sein

Den Bauantrag reicht der europaweit tätige Projektentwickler Verdion in diesem Monat bei der Stadt ein. Baustart ist für das zweite Quartal 2023, Fertigstellung dann für das zweite Quartal 2024 geplant. Erste bauvorbereitende Maßnahmen mit Baumfällungen haben bereits begonnen, teilte das Unternehmen mit. Die Stadt sieht die Weiterentwicklung des Parks naturgemäß positiv: „Verdion hat als Vertragspartner der Landeshauptstadt ein Ansiedlungs- und Bauprojekt zum Erfolg geführt, das mit seinen ökologischen Standards für den Logistikbereich vorbildlich ist und mit dem eine Vielzahl von neuen Arbeitsplätzen geschaffen wurde“, sagt Wirtschaftsdezernentin Anja Ritschel.

Verdion hatte als Ausgleichsfläche für die Baumaßnahmen bereits im Jahr 2015 einen Abschnitt des Kattenbrook-Parks in unmittelbarer Nachbarschaft mitfinanziert. Ohnehin ist dem Unternehmen nachhaltiges Bauen wichtig: Verdion will auf das Dach des zweiten Verteilzentrums eine Fotovoltaik-Anlage anbringen, die jährlich 1,2 Millionen Kilowattstunden Elektrizität erzeugt – und damit 564.000 kg CO2- Emissionen pro Jahr einspart. Bauherr und Betreiber der Solaranlage ist der kommunale Energieversorger Enercity. Hauptabnehmer des Solarstroms ist die Sparkasse Hannover, die damit etwa die Hälfte ihres Strombedarfs deckt.

Neue Halle kann in zwei Segmente aufgeteilt werden

Die neue Immobilie, die in Kürze entsteht, ist flexibel konfigurierbar und kann nach Unternehmensangaben in zwei Einheiten unterteilt werden. Die erste Einheit umfasst 9240 Quadratmeter Lagerfläche, dazu rund 1700 Quadratmeter für eine Mezzanine- und Gemeinschaftsfläche. Die zweite Einheit sieht 3225 Quadratmeter Lagerfläche vor, dazu weitere 770 Quadratmeter für Mezzanine- und 160 Quadratmeter für Gemeinschaftsflächen. Für die Angestellten baut Verdion Parkplätze für Autos und Fahrräder sowie zwölf E-Ladesäulen.

Im Verdion Expo Park Hannover gibt es bereits zwei Verteilzentren mit 46.700 und 59.800 Quadratmetern. Beide sind an den zur Bertelsmann-Gruppe gehörenden Dienstleister Arvato Supply Chain Solutions vermietet. Insgesamt sind am Standort 1650 Mitarbeitende beschäftigt. Ende 2022 war bekannt geworden, das in der kleineren der beiden Logistikhallen das niederländische Kosmetikunternehmen Rituals seine Bestellungen für den deutschsprachigen Raum und Polen zusammenpacken und abschicken lässt. Der Standort war ursprünglich für den Internetriesen Amazon vorgesehen gewesen, dem Hannover aber schließlich abgesagt hat. In der größeren Halle wickelt Arvato die Logistik für das Onlinegeschäft bekannter Sport-, Beauty- und Kosmetikmarken ab – vor allem für Esprit.