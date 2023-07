Verdrängung vom Raschplatz: Stadt Hannover will Areal am Stellwerk herrichten

Hannover. Seit Mai gehört der Raschplatz den Sportlerinnen und Sportlern, die auf einem Multicourt nun Fußball, Volleyball und Basketball spielen können. Ziel der Stadt ist, den Platz vor dem Hauptbahnhof attraktiver zu machen. Das hat Auswirkungen: Für Süchtige, Wohnungslose und Trinker ist dort nicht länger Platz.

Doch wo halten sich diese Menschen seitdem auf? Ordnungsdezernent Axel von der Ohe sieht seit Beginn des Raschplatz Open Air eine „punktuelle“ Verdrängung. Das Sportareal treibe die Randständigen hauptsächlich zum Konsumraum Stellwerk. Auf dem Platz zwischen Fernroder Straße, Augustenstraße und der Rückseite des Amtsgerichts halten sich teils mehrere Hundert Menschen auf, die ungeschützt im Freien campieren. Die Stadt will die Zustände am viel belagerten Durchgangsweg nun verbessern. Unter anderem sollen Dixi-Klos, Sitzgelegenheiten und offene Container aufgestellt werden, kündigt von der Ohe nun an.

Anwohnerinnen und Anwohner aus der Oststadt und der List berichten, dass auch dort immer mehr Wohnungslose und Süchtige campieren würden. Die Verdrängung reiche bis zur Werderstraße, Lister Meile und zum Wedekindplatz, so die Beobachtungen. Bei der Stadt sind allerdings nur vereinzelte Beschwerden in Wohngebieten eingegangen, sagt von der Ohe.

