﻿Verein mit Geschichte: Hannovers Naturhistorische Gesellschaft wird 225 Jahre alt

Hannover. Napoleon eroberte damals Italien, in Venedig musste der letzte Doge abdanken – und in Hannover fanden sich in jenem denkwürdigen Jahr 1797 genau 26 Honoratioren zusammen, um einen Verein zu gründen. Die Naturhistorische Gesellschaft Hannover (NGH) unter Vorsitz von Hofmedicus August Ludwig Mensching war beseelt davon, die „genauere Kenntnis der Naturproducte hiesiger Lande zu befördern“.

„Wir sind damit die zweitälteste Einrichtung dieser Art in Deutschland“, sagt Klaus Jürgens. Der Physiologieprofessor ist stellvertretender Vorsitzender der NGH, die ihr 225-jähriges Bestehen am Sonnabend mit einem Festakt mit Landesmuseum feiert.

Ein Kind der Aufklärung: Klaus Jürgens mit der Kopie einer NGH-Urkunde von 1797. © Quelle: Simon Benne

Jürgens verwahrt die Kopie einer Urkunde aus dem Gründungsjahr. Das Schriftstück belegt, dass die NGH damals den berühmten Herrenhäuser Gartenmeister Johann Christoph Wendland in ihre Reihen aufnahm, „in der schmeichelhaften Hoffnung, dass er ihre Bemühungen und Absichten nach Gelegenheit gefällig unterstützen werde“.

Anfangs war die Gesellschaft vor allem ein Lesezirkel, der eine Bibliothek aufbaute: „Dahinter stand die Idee, teure wissenschaftliche Bücher möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen“, sagt Jürgens. In der Zeit der Aufklärung brach sich neues Selbstverständnis des Bürgertums Bahn: Statt sich auf die staatliche Obrigkeit zu verlassen, nahmen vormals unmündige Untertanen ihr Schicksal jetzt selbst in die Hand, um Wissenschaft und Bildung zu mehren.

Für Bau des Landesmuseums

Ihr Verein erwies sich als erstaunlich langlebig: Der Wiener Kongress und der Eisenbahnbau, das Kaiserreich und die Weltkriege, die Ostzone und die D-Mark kamen und gingen. Die Naturhistorische Gesellschaft blieb. Mehr noch: Wie der Filmheld Forrest Gump war die NGH überall dabei, wo Geschichte geschrieben wurde, zumindest in Hannover.

Eine alte Lithografie: Das heutige Künstlerhaus an der Sophienstraße wurde 1856 als „Museum für Kunst und Wissenschaft“ erbaut. © Quelle: Archiv

So kämpfte sie mit anderen Vereinen vehement für den Bau eines Museums in der Stadt. Ihre Mitglieder hatten nämlich allerlei Schätze in einer Sammlung zusammengetragen – darunter Mineralien aus dem Harz und den Backenzahn eines Mammuts. Schließlich unterstützte König Georg V. die Initiative finanziell, und so wurde 1853 der Grundstein zum Bau des heutigen Künstlerhauses in der Sophienstraße gelegt.

Auch bei der späteren Errichtung des heutigen Landesmuseum wirkte die NGH als treibende Kraft. Anno 1906 verkaufte sie dem Haus ihre Sammlung für 25.000 Reichsmark – und legte so den Grundstock für dessen heutige Naturkundeabteilung. Schon bei der Gründung des Zoos 1865 war die Gesellschaft federführend beteiligt gewesen. Ihr Argument: Ausgestopfte Exponate seien wenig geeignet, Kenntnisse der Fauna zu vermitteln, "weil das Wesen des Thieres im Leben liegt".

Kampf um Kanalisation

Im 19. Jahrhundert nahm Hannover einen rasanten Aufstieg. Die Bevölkerung wuchs von 30.000 Seelen im Jahr 1855 auf 100.000 Menschen im Jahr 1873. In den beengten Verhältnissen war das Trinkwasser durch Fäkalien und Schlachtabfälle verunreinigt; ständig drohten verheerende Seuchen. NGH-Angehörige engagierten sich in einer "Commission zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheitspflege". Sie setzten sich dafür ein, dass 1878 ein Wasserwerk in Betrieb genommen wurde, später baute man die Kanalisation aus.

Postkarte von 1935: Bei der Gründung des Zoos war die NGH treibende Kraft gewesen. © Quelle: Privat

Besonders eklatant waren die hygienischen Verhältnisse in den Schlachthöfen, die überall in der Stadt verstreut waren. Die NGH kämpfte dagegen an, und 1881 wurde ein großer Schlachthof an der heutigen Hans-Böckler-Allee eingerichtet.

Früh schrieb sich die Gesellschaft den Naturschutz auf ihre Fahnen. So half sie die Zerstörung des Altwarmbüchener Moores zu verhindern, das man 1932 unter Naturschutz stellte. Und als in den Dreißigern der Hermann-Löns-Park angelegt wurde, gestalteten NGH-Mitglieder die Bepflanzung. Selbst die NS-Zeit überstand die Gesellschaft – allerdings organisierte sie Vorträge über Landwirtschaft im eroberten "deutschen Lebensraum" Osteuropa.

"Heute haben wir rund 400 Mitglieder", sagt Klaus Jürgens. Die NGH organisiert Vorträge im Landesmuseum, sommerliche Exkursionen, und sie veröffentlicht Beiträge zu Geologie, Botanik und Zoologie in der Zeitschrift "Naturhistorica". Außerdem engagiert sich die Gesellschaft im Insektenbündnis Hannover und im Eilenriedebeirat.

Ein besonders Zeichen setzten die NGH vor vier Jahren: Am Deisterkamm wurde 2018 der "Schwedenfindling" als Naturdenkmal aufgestellt. Ein Mitglied der Gesellschaft hatte das Relikt aus der Eiszeit dort unter den Wurzeln eines umgestürzten Baums entdeckt. "Der Stein beweist, dass auch der Deisterkamm – anders als bislang oft angenommen – einst von einer dicken Eisschicht überdeckt war", sagt Jürgens. Das war aber noch vor der Gründung der Naturhistorischen Gesellschaft.