﻿26-Jähriger liefert sich mit seinem Hyundai eine Verfolgungsjagd mit der Polizei und rammt dabei drei Wagen

Serie „Denkmale in Hannover“

Einst wurden sie in Neu-Linden für bei den Grafen von Platen arbeitenden Handwerker angelegt – heute sind es die ältesten noch erhaltenen Wohnhäuser in Linden. Die Weberhäuser an der Weberstraße erzählen Geschichte – in einer weiteren Folge der Serie „Denkmale in Hannover“.