Verkaufsoffener Sonntag in Hannover: Sonnenschein und Blaulichtmeile locken in die City

Viel Betrieb: Beim ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr waren rund 150.000 Menschen in der City unterwegs.

In der City wird ordentlich was los sein: Am Sonntag, 4. Juni, ist in Hannover der zweite verkaufsoffene Sonntag des Jahres – bei bestem frühsommerlichem Wetter. Wer shoppen geht, bekommt viel Blaulicht zu sehen, denn Feuerwehr, Polizei und Co. präsentieren sich in der Innenstadt mit einem familienfreundlichen Info- und Unterhaltungsprogramm.