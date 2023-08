Velo City Night: Am Freitag gehört Hannovers Innenstadt den Radfahrenden

Kostenfrei bis 15:39 Uhr lesen

Fußball-Oberliga

In der Fußball-Oberliga trifft der SV Ramlingen/Ehlershausen am Samstag auf den Rotenburger SV. Am Mittwoch gab es eine bittere Nachricht: Maurice Kleinert hat sich gegen Oldenburg schwer verletzt. Der 1. FC Germania Egestorf/Langreder muss beim SV BW Bornreihe ran.