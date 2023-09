﻿„Täuschend echt“: So hat Müllsammler Kevin Grahl eine vermeintliche Handgranate gefunden

Hannover. Kevin Grahl hat schon viel beim Müllsammeln in Hannover gefunden. Bücher, Geld, Kleidung, sogar ein Sofa und eine Bong, all das zeigt er auf seinem Instagram-Kanal unter dem Namen „Eilenriede Müllsammler“. Der 31-Jährige sagt eigentlich über sich: „Mich schockt gar nichts mehr.“ Doch bei einem Fund am Dienstag, 19. September, hat er dann doch kurz Panik bekommen, erzählt er.

Ein Fund, der am Abend den Bahnverkehr in Richtung Norden zwischenzeitlich lahmgelegt hat. An der Brücke an der Kreuzung von Celler und Herschelstraße habe er den Gegenstand entdeckt und mit seiner Greifzange von Laub befreit, berichtet Grahl. Dann habe er erkannt: „Oh Mist, da sind ein Stift und ein Ring dran.“ Er habe gegoogelt und schließlich die Polizei gerufen: Der Gegenstand sah nämlich wie eine Handgranate aus. „Täuschend echt“, das bestätigt auch die Polizei.

Vermeintliche Handgranate legt Zugverkehr lahm

„Eine erste Beurteilung ergab, dass es sich um eine scharfe Handgranate handeln könnte“, sagt Jörg Ristow von der Bundespolizei Hannover. Hätte es sich tatsächlich um einen Sprengsatz gehandelt, wäre die Gefahr also enorm gewesen. Die Bahnstrecke in Richtung Norden wurde gesperrt, sowohl Bundes- als auch Landespolizei waren nach Angaben des Sprechers im Einsatz. „Eine abschließende Bewertung des Gegenstandes ergab später, dass es sich um Attrappe aus Holz gehandelt hat, optisch gleich einer echten Granate.“

"Täuschend echt": Die Bundespolizei zeigt hier die Attrappe und das Original. © Quelle: Bundespolizei Hannover

Aus Sicht der Polizei habe Grahl daher alles richtig gemacht. „Ich konnte da echt keinen Unterschied erkennen“, sagt der 31-Jährige. Auch, wenn er schon viel gefunden hat, so etwas sei ihm noch nicht untergekommen. Während der Hochphase der Pandemie habe er mit dem Müllsammeln in der Eilenriede begonnen. Weil er die Natur genießen wollte, aber bemerkt habe, dass viel Müll rumliege. Mittlerweile hat er sich nach eigenen Angaben der Gruppe CleanUp Hannover angeschlossen. Etwa zwei Mal die Woche geht er nach eigenen Angaben Müll sammeln.

Findet immer einiges: "Eilenriede Müllsammler" Kevin Grahl. © Quelle: Joshua Hummel (privat)

Am Dienstagabend soll es noch zum Engelbosteler Damm gehen. Wie die hölzerne Attrappe aber an die Brücke kam, das beschäftigt ihn noch. „Echt seltsam“, findet Grahl. „Im Ergebnis wird keine Strafanzeige gefertigt“, sagt Bundespolizeisprecher Ristow. „Dennoch ist solch ein Verhalten des Eigentümers, solch einen Gegenstand zu entsorgen, zu hinterfragen.“

