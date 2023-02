﻿Daniele Ganser im Kuppelsaal – warum zögert die Stadt Hannover mit der Absage?

Hannover. Ein Auftritt des umstrittenen Schweizer Historikers Daniele Ganser im Kuppelsaal bringt die Stadt Hannover in Erklärungsnot. Anders als Nürnberg oder Dortmund duldet das Rathaus bisher eine Veranstaltung Gansers im städtischen Konzertsaal. Kritiker werfen dem promovierten Publizisten vor, seine Bücher und Vorträge steckten voller antisemitischer Klischees und Verschwörungserzählungen. Unter anderem relativiere er den Holocaust.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Hannover ist Ganser laut Ankündigung des HCC am 9. März für einen „Live-Vortrag zum Thema Weltfrieden“ gebucht. Der Vorverkauf läuft offenbar gut: 2100 Karten habe man bereits verkauft, sagt Peter Aßmann von Gansers Veranstaltungsagentur. Der Kuppelsaal fasst gut 3000 Besucher.

Gut 3000 Menschen fasst der Kuppelsaal im HCC, hier bei einer Veranstaltung der Festspiele Herrenhausen im vergangenen Jahr. Daniele Ganser hat bisher 2100 Karten verkauft. © Quelle: Helge Krückeberg

Dagegen regt sich nun Widerstand aus der Stadtgesellschaft. Rebecca Seidler von der Liberalen Jüdischen Gemeinde bittet das Rathaus zu prüfen, ob diese Veranstaltung verhindert werden kann. Sie wirft Ganser „krude Verschwörungserzählungen“ vor, „die häufig in antisemitischen Sprachbildern enden“. Michael Fürst, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde in der Haeckelstraße unterstützt Seidler. „Ich habe kein Verständnis für die Zurückhaltung der Stadt Hannover.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verständnislos reagiert auch der Humanistische Verband in Niedersachsen. Ganser sei seit den Anschlägen vom 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York „für seine demokratie- und wissenschaftsfeindlichen Aussagen bekannt“, schreiben Geschäftsführerin Catrin Schmühl und Präsident Guido Wiesner in einem Brief an Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Das Rathaus müsse den Auftritt unterbinden. Ganser sei bereits „mehrfach durch Holocaust-Relativierungen und antisemitische Stereotypen aufgefallen“. In jüngster Zeit unterstütze er „Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine“.

Ganser spricht über den Ukraine-Krieg

Das scheint auch das Thema der aktuellen Vortragsreihe zu sein. Russland wird in der Ankündigung auf der Internetseite des HCC aber nicht ein mal erwähnt. Stattdessen heißt es dort, in vielen Ländern der Welt gebe es „verbrecherische Kriege, auch jetzt gerade Mitten in Europa“ – die USA seien „an vielen dieser Kriege beteiligt“. Mittlerweile ist der Termin von der Internetseite des Kuppelsaals verschwunden.

Das bedeute nicht, dass die Veranstaltung abgesagt sei, erklärte ein Rathaussprecher. Man prüfe ernsthaft, wie die Veranstaltung zu unterbinden ist. Es sei aber für städtische Einrichtungen kaum möglich, Veranstaltungen abzusagen, „wenn diese nicht selbst Rechtsgüter verletzen oder den öffentlichen Frieden gefährden“. Das diene auch dem Schutz der Meinungsfreiheit.

Lesen Sie auch

Offenbar scheut das Rathaus bei einer Kündigung Schadensersatzforderungen des Schweizers. Die könnten bei einer Veranstaltung in der Größenordnung bei einer sechsstelligen Summe liegen. In Nürnberg scheint das die Verwaltung nicht zu schrecken. Ein Sprecher bestätigte, dass die Stadt den Vertrag mit Ganser für die Meistersingerhalle gekündigt habe. „Natürlich kann im weiteren Fortgang auch die Frage des Schadenersatzes eine Rolle spielen.“