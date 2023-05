﻿Vertauschte Leichen in der MHH: Sohn soll Vater tödlich verletzt haben

Die folgenschwere Verwechslung zweier Leichen in der Medizinischen Hochschule hat eine Vorgeschichte: Der damals fälschlicherweise eingeäscherte Muslim kam mutmaßlich bei einem Streit mit seinem Sohn zu Tode. Gegen den 38-Jährigen beginnt im Juni das Verfahren am Landgericht Hannover.

Hannover. Im Dezember vergangenen Jahres sind in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) zwei Leichen verwechselt und daher ein Muslim zur Einäscherung gegeben worden, was im Islam verboten ist. In einem Verfahren am Landgericht Hannover wird es im Juni aber nicht um den folgenschweren Irrtum in der Klinik gehen, sondern um die Vorgeschichte.