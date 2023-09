In Zügen des Metronom und im Hauptbahnhof Hannover ist am Freitag mit vielen Anhängern des Fußball-Zweitligisten FC St.Pauli zu rechnen. Grund ist die Empfehlung des Unternehmens, die Strecke über Hannover zu nehmen.

Hannover. Am Freitag, 1. September, werden voraussichtlich einige Metronom-Züge von und nach Braunschweig in den späten Vormittags- und Abendstunden mit vielen Anhängern von Fußball-Zweitligist FC St. Pauli unterwegs sein. Und sie legen im Hauptbahnhof Hannover einen Zwischenstopp ein. Grund ist eine Empfehlung von Metronom an die Anhänger des Hamburger Stadtteilvereins, die das Deutschlandticket nutzen, zum Spiel gegen Eintracht Braunschweig über Hannover zu fahren. Am Freitag spielen die beiden Nordclubs in Braunschweig ab 18.30 Uhr gegeneinander.