﻿ Diakonisches Werk Hannover bietet vielfältiges Ferienprogramm an

Hannover. Beim Ferienprogramm der Leine-Lotsen des Diakonischen Werkes Hannover haben Schüler an drei Schulen die Gelegenheit, neue Aktivitäten auszuprobieren und Freundschaften zu schließen. An der Grundschule Brüder-Grimm in Hannover-List, der Egestorffschule in Linden-Süd und der Grundschule Ahlem können Kinder aus den ersten bis vierten Klassen bei dem fünfwöchigen Projekt mitmachen. Die Organisation übernehmen das jeweilige Ganztagsbüro und die pädagogischen Mitarbeiter.

Diakonieprojekt bringt Kinder in Hannover zu einer Gemeinschaft zusammen

An der Grundschule Brüder-Grimm koordinieren Leif-Eric Otten und Sarah Davidheimann die Ferienaktivitäten. „Die Kinder freuen sich bereits im Voraus auf die Ferien – viele von ihnen nehmen schon seit vielen Jahren daran teil. Dabei entstehen oft neue Freundschaften, und die Kinder wachsen richtig zusammen“, erzählt Davidheimann, Leiterin des Ganztagsbüros. Jede Woche steht unter einem bestimmten Motto, wobei die Wünsche der Kinder berücksichtigt werden sollen.

Auf Ausflügen die Umgebung entdecken

Die Bandbreite an Events und Unternehmungen umfasst etwa Tanzen sowie Basteleien zu den Themen Insekten, Piraten und Detektive. Die wöchentlichen Ausflüge führen dementsprechend beispielsweise in die Insektenwelt der Eilenriede, zu einer Stadterkundung Hannovers und zu einem musikalischen Piraten-Theaterstück auf dem Maschsee. Die Betreuung enthält auch ein gemeinsames Frühstück sowie ein Mittagessen. Eltern können für 75 Euro ein Wochenpaket buchen, mit dem HannoverAktivPass erhalten einkommensschwache Familien eine Vergünstigung.

