﻿Villa Seligmann zeigt in Hannover, wie jüdische Flüchtlinge aus Russland nach Deutschland kamen

Um 1920 lebten Hunderttausende jüdischer Flüchtlinge aus Russland in Deutschland. Eine Ausstellung in der Villa Seligmann in Hannover erzählt jetzt ihre Geschichte – und sie erzählt, wie ein mutiger Mann den notleidenden Menschen half.

Hannover. Es war ein dramatischer Appell. In düsteren Farben beschrieb der Aufruf das Elend der Geflüchteten, die in ihrer Heimat teils Ärzte oder Professoren gewesen, nun aber in Deutschland als „heimatlose Flüchtlinge“ gestrandet seien. Das Schreiben an die jüdischen Gemeinden in Deutschland gipfelte in einem beschwörenden Hilfsgesuch: „Helft euren vertriebenen Brüdern aus Rußland!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um 1900 waren angesichts blutiger Pogrome zahlreiche jüdische Menschen aus dem Russischen Reich nach Deutschland geflohen. Nach der Revolution von 1917 verstärkte sich der Exodus noch einmal. Allein in Berlin lebten nach vorsichtigen Schätzungen um 1920 rund 100.000 von ihnen. Auch in Hannover vegetierten viele in bitterer Armut am Rande der Gesellschaft. Teils unterstützten die liberalen, arrivierten deutschen Juden sie zwar, doch teils betrachteten die Alteingesessenen ihre vermeintlich rückständigen Glaubensgeschwister aus dem Osten auch so abschätzig wie täppische Verwandte vom Lande.

Geschichten von Not und Solidarität: Die Ausstellung in der Villa Seligmann. © Quelle: Tobias Woelki

In der Villa Seligmann, dem Haus für jüdische Musik, erzählt jetzt die Ausstellung "Helfen bedeutet leben – Jacob Teitel und der Verband russischer Juden in Deutschland (1920-1935)" von diesem oft vergessenen Kapitel der Geschichte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geschichten von Not und Solidarität

Der Untersuchungsrichter Jacob Teitel, selbst geboren in der heutigen Ukraine, wanderte 1921 nach Deutschland aus. Hier leitete er einen Verband, der sich unermüdlich für die notleidenden Flüchtlinge einsetzte. Insbesondere für die Rechte von Kindern machte er sich stark – und er beschaffte mit Aufrufen wie dem an die jüdischen Gemeinden Spenden für die russischsprachigen Zuwanderer.

„Ein tapferer Macher“: Elena Solominski mit einem Porträt von Jacob Teitel. © Quelle: Tobias Woelki

„Er war ein tapferer Macher“, sagt Elena Solominski. Die Kuratorin, die selbst aus Kiew stammt, hat die Wanderausstellung zusammengestellt und einen reich illustrierten Katalog dazu vorgelegt. Auf 15 Tafeln mit Texten, Fotos und Dokumenten erzählt die Schau von Flucht und Not, aber auch von Solidarität und Selbsthilfe.

Ausstellung für die jüdische Stadtgesellschaft: Eliah Sakakushev-von Bismarck. © Quelle: Tobias Woelki

Die Ausstellung – ein Kooperationsprojekt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung – solle gezielt auch Hannovers jüdische Stadtgesellschaft ansprechen, sagt Eliah Sakakushev-von Bismarck, Geschäftsführender Direktor der Villa Seligmann. Denn heute lebt wieder eine große jüdische Community in Deutschland, die ihre Wurzeln in der Sowjetunion hat. "Die Ausstellung soll diesen Menschen zeigen, woher sie kommen", sagt Kuratorin Solominski.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jacob Teitel floh 1933 nach Frankreich, zwei Jahre darauf wurde sein Verband von den Nazis verboten. Bis kurz vor seinem Tod 1939 in Nizza warnte er vor der heraufziehenden Tragödie: „Russische Juden hatten noch die Pogrome vor Augen“, sagt Elena Solominski. „Sie waren für die Gefahren oft sensibler als die deutschen.“

Die Ausstellung ist bis zum 10. März in der Villa Seligmann zu sehen. Am 16. Februar gibt es Führungen auf Deutsch und Russisch. Am 26. Februar, 19 Uhr, steht ein Konzert und Salongespräch „Aus jiddischer Volkspoesie“ auf dem Programm. Karten und Anmeldungen für Besuche unter (05 11) 844 887 200.