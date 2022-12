﻿Vizepräsident des Amtsgerichts Hannover geht in den Ruhestand – und die Behörde ist vorerst führungslos

Mit rund 600 Beschäftigten ist das Amtsgericht Hannover das größte seiner Art in Deutschland. Nun geht der Vizepräsident, Achim Hippe (66), nach 39 Jahren Dienst in der hannoverschen Justiz in den Ruhestand geht. Eine Personalie, die das Amtsgericht zur Unzeit trifft.

Amtsgericht Hannover ohne Führungspersonal: Präsident Götz Wettich (links) hat das Haus bereits vor Monaten verlassen. Er leitet jetzt das Landgericht Lüneburg. Vizepräsident Achim Hippe geht nun nach 39 Jahren Dienst in der hannoverschen Justiz in den Ruhestand.

Hannover. Nach 39 Jahren Dienst in der hannoverschen Justiz geht der Vizepräsident des Amtsgerichts, Achim Hippe (66), in den Ruhestand. Seit 2010 war er in dieser Funktion am größten Amtsgericht Deutschlands (etwa 600 Beschäftigte) tätig. Der Ruhestand des Vizepräsidenten trifft das Amtsgericht zur Unzeit. Denn seit zehn Monaten ist die Stelle des Präsidenten dort vakant: Götz Wettich wurde als Präsident an das Landgericht Lüneburg berufen.

„Das Bewerbungsverfahren läuft, wann es abgeschlossen ist, ist derzeit noch nicht absehbar“, teilte der Sprecher des Justizministeriums, Hans-Christian Rümke, am Montag mit. Zu Einzelheiten des Ausschreibungsverfahrens dürfe er sich nicht äußern. Aus Justizkreisen ist aber zu hören, dass mögliche Kandidaten für die Amtsgerichtspräsidentenstelle nach der Landtagswahl eine anderweitige Beschäftigungsmöglichkeit gefunden haben sollen – und sich deshalb das Bewerberfahren weiter in die Länge ziehe.

„Ein feiner Kerl, ein kluger Geist“, würdigte Stefanie Otte, die Präsidentin des Oberlandesgerichts (OLG) Celle, den künftigen Ruheständler. „Ihm gebührt großer Dank und Anerkennung für alles, was er in seiner langen Dienstzeit geleistet hat. Unermüdlich hat er sich nicht nur für das Amtsgericht Hannover, sondern auch für die Ausbildung unseres Nachwuchses eingesetzt.“

Achim Hippe wurde 2002 Abteilungsleiter

Befragt nach seinen Plänen sagt der Ruheständler mit mildem Lächeln: „Ich werde mich in den Lehnstuhl setzen.“ Wer den erfahrenen Zivilrechtler kennt, weiß, dass er mit leiser Ironie eine Festlegung auf seine künftigen Tätigkeiten vermeiden will.

Seit 2002 hatte Hippe im Amtsgericht Hannover als Abteilungsleiter des Zivil- und Vollstreckungsgerichts gearbeitet. Hinzu kam seine Tätigkeit als Prüfer beim Landesjustizprüfungsamt: die Stelle als Leiter der Gerichtsvollzieherlehrgänge für die Länder Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern. „Als Leiter des Projekts Zentrales Mahngericht hat Achim Hippe in den Jahren 1998 bis 2004 schließlich einen frühen Beitrag zur Modernisierung der Justiz geleistet“, teilte Amtsgerichtssprecher Patrick Skeries weiterhin mit.

Suche nach Nachfolger dauert noch

Bis ein Nachfolger für Hippe gefunden ist, dürfte es noch einige Zeit dauern. „Die Stelle wird in Kürze ausgeschrieben“, erklärt Ministeriumssprecher Rümke. Bis die Führungspositionen am Amtsgericht wieder besetzt seien, werde Elke Eimterbäumer, Richterin am Oberlandesgericht, das Amtsgericht Hannover kommissarisch leiten, erklärte Pressesprecher Skeries.