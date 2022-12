﻿Schon ab Sonntag Vollsperrung auf Südschnellweg wegen Beginn der Rodung

Bereits ab Sonntagmorgen wird der Südschnellweg zwischen Döhren und Ricklingen voll gesperrt. Die Arbeiten dauern bis Mittwoch. Grund sind die Baumrodungen zur Vorbereitung des Tunnelbaus. Auch die Schützenallee in Döhren ist gesperrt. Wegen der Diskussionen um den Schnellwegausbau rechnet die Polizei mit Konflikten und fährt Hundertschaften auf.

Links und rechts kommt alles weg: Der Südschnellweg in der Leinemasch westlich von Döhren.

Hannover. Bis zu vier Tage lang soll der Südschnellweg komplett für den Kraftfahrtverkehr gesperrt werden. Grund sind Rodungsarbeiten zur Vorbereitung des Tunnelbaus in Döhren. Betroffen ist nur der Abschnitt zwischen Döhren und Ricklingen. Die Auffahrten in Döhren in Richtung Seelhorster Kreuz bleibt nutzbar.

Südschnellweg in Hannover wegen Rodung gesperrt

Die Sperrung beginnt am Sonntagmorgen, 4. Dezember. Die Niedersächische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) kündigt an, dass die Arbeiten bis voraussichtlich Mittwoch dauern sollen.

Ausbau Südschnellweg und Rodungsabsichten Baumfällung, besetzte Bäume © Quelle: flei / Google Maps

Der Verkehr wird während der Sperrung ab Landwehrkreisel in Ricklingen über die Ortsumgehung Hemmingen (Bundesstraße 3) und die Bundesstraße 443 zum Messeschnellweg umgeleitet, entsprechend umgekehrt in der Gegenrichtung. Es kann insbesondere zu Hauptverkehrszeiten zu Beeinträchtigungen kommen.

Schützenallee in Döhren gesperrt

Ebenfalls gesperrt wird die Schützenallee im Stadtteil Döhren. Innerstädtische Umleitungen sollen ausgeschildert werden.

Bestandsschutz: Protestcamp Tümpeltown in der Leinemasch. © Quelle: Frank Tunnat

Die Rodung ist nach Angaben des Landes nötig, um für den beschlossenen Tunnelbau in Döhren die Behelfsbrücke vorzubereiten, über die der Verkehr währen des Abrisses der bisherigen Schnellwegbrücke und der Tunnelbauphase laufen soll.

Weitere Rodungen im Landschaftsschutzgebiet ausgesetzt

Die eigentlich parallel geplanten Rodungen im weiteren Verlauf des Südschnellwegs Richtung Westen nach Hemmingen/Ricklingen sind zunächst ausgesetzt. Weil es heftige Konflikte um die beschlossene Verbreiterung des Südschnellwegs im Landschaftsschutzgebiet gibt und sich die neue Landesregierung zum Einhalten der klimaziele verpflichtet hat, hat der neue Landesverkehrsminister Olaf Lies (SPD) angekündigt, die gesamte Planung noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. Dazu sind Gespräche auch mit dem Bund geplant.

Vom Moratorium betroffen ist auch ein Areal mit von Klimaaktivisten besetzten Bäumen in der Leinemasch, das sogenannte Tümpeltown. Lies hat angekündigt, dass nur die für den Tunnelbau notwendigen Bereiche gerodet werden. Weil die Polizei trotzdem damit rechnet, dass es Widerstand gegen die Rodungen gibt, sind Hundertschaften mobilisiert, die das Gebiet absichern. Klimaschutzgruppen wie Fridays for Future und Leinemasch bleibt haben für Sonnabendmorgen zu Kundgebungen und Spaziergängen in die Leinemasch eingeladen.