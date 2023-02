﻿Vonovia lässt Hunderte Mieter in Hannover eine Woche lang ohne Heizung frieren

In 88 Wohnungen in Nordhannover war es eine bitterkalte Winterwoche. Die längst veraltete Heizungsanlage war ausgefallen. Mieter bekamen zwar kleine Heizlüfter – aber auch reihenweise Blasenentzündungen und Erkältungen. Erst nachdem diese Redaktion zu dem Vorfall anfragte, ging die Reparatur plötzlich ganz schnell.

Hannover. „Bei mir sind es nur 13,9 Grad in der Wohnung“, sagt Krystyna Potoczny und hält das Zimmerthermometer hoch. Die Heizkörper sind seit Tagen kalt: Bei Wintertemperaturen um den Gefrierpunkt ist in einem großen Vonovia-Gebäudekomplex am Hagebuttenweg die Heizungsanlage für alle 88 Wohnungen ausgefallen. Seit genau einer Woche schon. Ihre Nachbarin Jana Pürst hat inzwischen eine schwere Erkältung, eine andere Nachbarin eine Blasenentzündung.

Vonovia: Mieter fühlen sich nach Heizungsausfall vertröstet

Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner beklagen, sie fühlten sich vom Unternehmen Vonovia nur vertröstet. Nachdem sie den Schaden gemeldet hatten, sei zwar ein Techniker vor Ort gewesen, habe das Problem aber nicht in den Griff bekommen. Eine Platine sei defekt, bestätigt eine Vonovia-Sprecherin, das Bauteil habe zunächst bestellt werden müssen. Mietern zufolge war von ein bis zwei Wochen Lieferzeit die Rede. Erst als diese Redaktion wegen des Problems anfragte, ging es auf einmal schnell: Innerhalb weniger Stunden war die Platine da und wurde ausgetauscht. Seit Donnerstagnachmittag läuft die Heizung wieder.

Zuvor hatten sich in den vergangenen Tagen und Nächten bizarre Szenen abgespielt, als die Temperaturen immer weiter sanken. „Wenn unsere Kinder ins Bett gegangen sind, haben wir ihnen mehrlagig Schlafanzüge angezogen und Mützen aufgesetzt“, sagt Bewohnerin Elena Mants. Sie selbst trägt dabei grade drei Pullover übereinander. Anders sei es in der Wohnung kaum auszuhalten, sagt Mants.

Schlafen in Vliesjacken und mit Mützen

Bewohnerin Pürst berichtet, dass ihr Mann und sie mit Vliesjacken schlafen gingen. „Unsere Wohnungstür ist seit Monaten undicht, es zieht in der Wohnung“, sagt sie. „Vonovia will sich seit Mai kümmern, aber es passiert nichts.“ Überhaupt scheint die Unzufriedenheit groß. „Vonovia ist sehr pünktlich, wenn es um die regelmäßigen Mieterhöhungen geht – aber beim Beheben von Mängeln geht es eigentlich nie voran“, sagt Pürst. In einer Wohnung hat sich in den vergangenen Tagen Schimmel gebildet.

Aufgebracht: Einige der Mieter aus dem Vonovia-Haus am Hagebuttenweg im Sahlkamp. © Quelle: Christian Behrens

Vonovia-Sprecherin Panagiota-Johanna Alexiou bedauert die Heizungspanne. Man habe den Mieterinnen und Mietern „umgehend nach dem Ausfall Heizlüfter zur Verfügung gestellt und sie mit Aushängen darüber informiert, damit sie die Zeit bis zur Reparatur wenigstens ein bisschen überbrücken können“, sagt Alexiou. Betroffene Mietparteien erhielten eine Mietminderung von 150 Euro wegen der Heizungshavarie.

Heizung nicht geeignet?

Mit solchen Miniheizlüftern sollten die Vonovia-Mieter ersatzweise heizen – aber häufig flog die Sicherung raus. © Quelle: Christian Behrens

Eine Mieterin, deren betagte Eltern in dem Gebäude wohnen, berichtet, dass beim Betrieb der Miniheizlüfter ständig Sicherungen herausflögen. Überdies seien die Probleme mit der Zentralheizung nicht neu. Bereits 2008 habe das Amtsgericht in einem Rechtsstreit geurteilt, dass die Heizungsanlage des Komplexes nicht geeignet sei, die Wohnungen ausreichend zu wärmen – das habe ein Sachverständiger festgestellt. Das Urteil liegt dieser Zeitung vor. Mehrere Parteien berichten, dass es seit Jahren ständig Ausfälle der Anlage gebe.

Die Mietertochter vermutet, dass die Führungsebene bei Vonovia gar nicht über die Vorgänge vor Ort Bescheid weiß. „Es gibt ein Problem, das Callcenter vertröstet, die Handwerker lassen sich Zeit – und die Mieter frieren“, ärgert sie sich.

Vonovia ist Deutschlands größter Vermieter

Vonovia gilt als größtes Wohnungsunternehmen Deutschlands und verfügt inzwischen über mehr als 530.000 Wohnungen, davon etwa 21.000 im Raum Hannover. Hervorgegangen ist der Konzern aus der Deutschen Annington, die zahlreiche ehemalige Eisenbahnerwohnungen besaß. Durch Zukäufe etwa der Gagfah und Nileg sowie zuletzt der Übernahme der Deutschen Wohnen 2021 ist der Dax-Konzern Marktführer. Kritiker werfen dem Unternehmen regelmäßig vor, dass die Servicequalität nicht mit dem Wachstum mithält.