﻿Der Betrieb prägte einen ganzen Stadtteil in Hannover: Vor 50 Jahren schloss die „Döhrener Wolle“

Der „Wolle-Widder“: Ein Tier mit Vergangenheit

Er war einst ein Wahrzeichen der Firma: Als steinernes Relikt der Vergangenheit steht der „Wolle“-Widder auf dem ehemaligen Werksgelände – und erinnert an ein Stück Industriegeschichte. Im Jahr 1893 schlossen sich vier Wollbetriebe aus Döhren, Leipzig, Blumenthal bei Bremen und Mylau im Voigtland zur „Deutschen Kämmerkonvention“ zusammen, um der ausländischen Konkurrenz gemeinsam besser trotzen zu können. Vor allen vier Werken wurde als Zeichen der Verbundenheit ein solches Standbild nach einem älteren Entwurf des Bildhauers Wilhelm Wolff aufgestellt. Der Bremer Artgenosse wurde später auf den Spitznamen „Sir Charles“ getauft. Bei Abwicklung der Wolle verschwand das Döhrener Exemplar 1972 in einem Depot des Historischen Museums. Erst 1985 wurde es wieder aufgestellt – und allmählich wurde der Widder vom Firmensymbol zu einem Wahrzeichen des Viertels. be