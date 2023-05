London zelebriert die Krönung von Charles III. Zu Hannover haben die britischen Royals eine besondere Verbindung. Das zeigte sich auch 1987, als Charles nach Herrenhausen kam – und die Stadt kopf stand.

Hannover. Rund 4000 Schaulustige drängten sich am Rande des Großen Gartens. Kinder schwenkten britische Fähnchen, Hunderte von Polizisten waren im Einsatz – und seit Tagen gab es kein anderes Thema in der Stadt: Ganz Hannover war im Royals-Fieber an jenem denkwürdigen 8. November 1987. Es war der Tag, an dem Prinz Charles nach Hannover kam.