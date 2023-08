Hannover: Vortrag beleuchtet die historische Entwicklung Andertens

Anderten. Die AWO Region Hannover lädt zu einer Zeitreise durch die Geschichte Andertens ein. Gisbert Selke, selbst aufgewachsen in Anderten und Misburg, hält dazu einen Vortrag über verschiedene historische Orte des Stadtteils. Seine Erkenntnisse stellt er am Donnerstag, 31. August, in der Begegnungsstätte Anderten vor. Dabei beleuchtet er anhand von Quellen und Bildern Andertens historische Entwicklung: vom Dorf zum Industriestandort und schließlich zum Stadtteil.

Vortrag soll Menschen zusammenbringen

Das Angebot soll dabei auch dazu dienen, die Stadtteilbewohner miteinander ins Gespräch zu bringen. „Viele Menschen leben schon lange hier, oft ihr ganzes Leben lang“, sagt AWO-Mitarbeiterin Kaja Tippenhauer. Dies sei zwar wunderbar, könne es aber zugezogenen Bewohnerinnen und Bewohnern erschweren, Anschluss zu finden. Vor diesem Hintergrund sei der Vortrag auch eine Einladung zur Begegnung, „egal, wie lange die Menschen ‚schon‘ oder ‚erst‘ in Anderten leben“, so Tippenhauer.

Für weitere Informationen ist sie unter Telefon (05 11) 21 97 81 74 und per E-Mail an kaja.tippenhauer@awo-hannover.de erreichbar. Gefördert wird das Angebot von der Bundesregierung und der Europäischen Union sowie von Region und Stadt Hannover.

HAZ