﻿Kein Anschlag auf Synagoge: Wachsamkeit bleibt dennoch geboten

Ein Vogel hat das Fenster der Synagoge in Hannover zerstört. Obwohl es keinen Anschlag gab, bleibt es richtig, dass die Gesellschaft sensibel und entschieden reagiert hat. Denn die Ängste der jüdischen Menschen sind höchst real – und Solidarität ist geboten, meint Simon Benne.

Welle der Solidarität: Zahlreiche Politikerinnen und Politiker nahmen am Tag nach dem Vorfall das Fenster der Synagoge in Augenschein.

Hannover. Ist jetzt allgemeine Entwarnung geboten? Die Untersuchungen der Polizei haben schließlich ergeben, dass nicht radikale Attentäter das Fenster der Synagoge in der Haeckelstraße zerstört haben. Es war demnach eine Taube, die ausgerechnet während des Gottesdienstes am Jom-Kippur-Feiertag in die Scheibe flog.

Bundesweit hatten Medien über das Ereignis berichtet. Spitzen aus Politik und Religion hatten sich nach dem Vorfall betroffen gezeigt, Solidarität bekundet und Antisemitismus verurteilt. Waren diese Reaktionen nun voreilig oder gar überzogen? War das alles ein bisschen viel Aufmerksamkeit für eine einzige zerbrochene Scheibe?

So zu denken hieße, den historischen Kontext auszublenden. Auch 80 Jahre nach dem Holocaust ist die zerbrochene Scheibe einer Synagoge nicht vergleichbar mit der zerbrochenen Scheibe einer Haltestelle oder eines Supermarktes. Und drei Jahre nach dem schrecklichen Anschlag auf die Synagoge von Halle am Jom-Kippur-Tag muss klar sein, dass ein Angriff auf eine Synagoge immer auch ein geschichtsvergessener, menschenfeindlicher Angriff auf die gesamte Gesellschaft ist.

Es ist beklemmend, dass viele Gläubige, die sich der Synagoge versammelt hatten, ganz selbstverständlich von einem Anschlag ausgehen mussten. Man kann erleichtert sein, dass der Vorfall letztlich eine harmlose Ursache hatte. Doch Verharmlosung oder gar Häme wären völlig Fehl am Platz.

Einen Anschlag gab es nicht – doch am Jom-Kippur-Tag hat sich gezeigt, dass die Ängste jüdischer Menschen davor höchst real sind. Es ist gut, dass die Gesellschaft auf die große Verunsicherung in den jüdischen Gemeinden schnell, sensibel und mit großer Entschlossenheit reagiert hat. Antisemitismus wird nicht toleriert, Wachsamkeit ist geboten. Diese Botschaft der Solidarität bleibt richtig. Ganz unabhängig von einem Anlass.