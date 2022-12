﻿„Waffenfreie Zone“ in Hannover: So kontrolliert die Polizei am Hauptbahnhof

Junge Männer in Partystimmung, Alkohol, Messer: Auch in der Adventszeit kann das eine explosive Mischung sein. Um blutige Auseinandersetzungen mit Waffen zu verhindern, gilt an den Adventswochenende ein Verbot gefährlicher Gegenstände am Hauptbahnhof. Das kontrolliert die Bundespolizei. Ein Streifzug.

Hannover. Die fünf Männer haben einen Auftrag: Die Waffenverbotszone am Hauptbahnhof durchzusetzen und dieses gut besuchte Gebiet sicherer zu machen. Sie legen beim Durchsetzen der Allgemeinverfügung (AGV) einen Fokus vornehmlich auf junge Männer zwischen 15 und 45 Jahren, alkoholisiert, Typus „Partyvolk“. Die fünf, das sind erfahrene Bundespolizisten aus verschiedenen Einsatzorten, die auch mal nach ihrem Riecher gehen. An diesem Freitag in Hannover.

Der Hauptbahnhof hier und anderswo wird an den Adventswochenenden zur Waffenverbotszone. Das Tragen gefährlicher Gegenstände ist freitags von 15 Uhr bis sonnabends 7 Uhr verboten, sonnabends von 15 Uhr bis sonntags 7 Uhr, bei Verstößen drohen Zwangsgelder bis zu 200 Euro. Gefährliche Gegenstände sind nun auch Waffen, die sonst nicht verboten sind. „Der Waffenbegriff ist über die AGV viel weiter gefasst“, erklärt Polizeioberkommissarin Angelika Kubik, Sprecherin der Bundespolizei Hannover.

Auch Schweizer Messer ist nicht erlaubt

Das könne das Schweizer Messer sein, das die ältere Reisende mit sich trägt, um im Zug einen Apfel zu schälen. Das könne ein Hammer sein – den zum Beispiel ein Handwerker trotzdem dabeihaben darf, wenn er etwa auf dem Weg zur Arbeit ist und dies auch glaubhaft darlegen kann. Das kann ein sogenannter Leatherman sein, eigentlich ein praktisches Teil für kleine Reparaturen, aber eben auch mit Schere, Messer und anderen spitzen Gegenständen. „Was will man damit auch in der Disko?“, ist die Frage, die sich die Polizeibeamten im Dienst des Bundes stellen.

Dass deren Riecher bei der ersten versuchten Kontrolle nicht ganz treffsicher ist, bringt alle zum Grinsen, inklusive des Kontrollierten. „Das ist ein Kollege“, erklärt Polizeihauptmeister Norbert O., nachdem sich der Mann in Jeans, Sneakern, Daunenjacke, Mütze und Maske ausgewiesen hat. „Der entspricht äußerlich aber durchaus dem Partyvolk.“

Waffenkontrollen: Schauen, sichern und nach Waffen suchen, ist die Aufgabe der Bundespolizisten. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Weder Norbert O. noch seine Kollegen wollen übrigens mit ihrem richtigen Namen in der Zeitung stehen. Spätestens nach dem Angriff einer später rechtskräftig verurteilten islamistischen Terroristin 2016 auf einen Beamten der Bundespolizei am Hauptbahnhof ist man vorsichtiger geworden. "Das war das schlimmste, das ich erlebt habe", erinnert sich Norbert O. Es sei ein Kollege aus seiner Dienstgruppe gewesen, dem die damals 15-Jährige "bei einer normalen Kontrolle mit einem Küchenmesser in den Hals gestochen hat".

Glücklicherweise sind solche Mordanschläge oder überhaupt heftige Gewalt gegen Polizeibeamte hier am Bahnhof selten. Freundlichkeit, ein Lächeln oder sogar mal ein „Dankeschön“ allerdings auch. Das ernten die Polizisten ohnehin erst bei Bürgerinnen und Bürgern ab etwa 45 Jahren, ist ihnen aufgefallen. Bei Kontrollen wie diesen müssen sie auch mit üblen Beschimpfungen rechnen, zumal von Jüngeren. „Was willst Du, Affenarsch, verpiss dich“, hat Martin R. schon öfter gehört. Ältere wiederum fragen auch schon mal nach Zugverbindungen oder der nächsten Toilette. „Natürlich helfen wir, wo wir können“, sagt Martin R., der „gern auch Freund und Helfer ist, wenn ich auch mit Respekt behandelt werde“.

Blick in den Rucksack: Hier ist alles gut. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Sein Kollege Ulrich M. spricht zwei junge Männer freundlich-sachlich an, kontrolliert dann deren Ausweise und tastet sie nach verbotenen Gegenständen ab. Er und seine Polizeikollegen werden nicht fündig, W. wünscht den beiden Partygängern noch „ein schönes Wochenende“. Die wünschen das verblüfft zurück.

Irritiert sind auch vier junge Männer, alle noch nicht volljährig, als sie von den Bundespolizisten angesprochen werden. Einer von ihnen scheint zunächst ein sogenannter „Beifang“ zu sein, laut seines Namens wird er gesucht – möglicherweise mit Haftbefehl oder weil der Jugendliche irgendwo abgängig ist. Drogen jedenfalls, ein weiteres Beispiel für „Beifang“, ist bei den Jungs nicht zu finden. An den ersten Waffenverbotswochenden habe man da schon das eine und andere Gramm konfisziert, berichten die Beamten.

Manchmal gibt es auch „Beifang“

Wobei „Beifang“ kein offizieller Begriff der Polizei ist. Man will auch nicht jenen gegenüber despektierlich sein, die etwas auf dem Kerbholz haben. „Wir leben in einem Rechtsstaat“, macht Sprecherin Angelika Kubik deutlich. Dennoch muss der 17-Jährige erst einmal mit auf die Wache, um zu klären, warum der Polizeicomputer Alarm geschlagen hat. Innerhalb kürzester Zeit ist er wieder bei seinen Kumpels, sein Name ist eine Verwechslung, weil dieser sehr häufig vorkommt. Die Leitung der Wohngruppe, in der er lebt, bestätigt, dass er derjenige ist, als der er sich ausgibt. Und dass er auch nicht ausgebüxt ist, sondern einen ganz normalen Abend unter Freunden angemeldet hat.

Gewalt und Alkohol

Möglicherweise mit Alkohol. „Die meisten Gewalttaten auch mit gefährlichen Gegenständen passieren unter Alkoholeinfluss“, erklärt Kubik. Die Hemmschwelle sei geringer, es komme schnell zum Streit, „man sieht die Möglichkeit, den Frust abzulassen und nutzt den Gegenstand auch. Wenn der nicht dabei ist, ist das Ausmaß der Verletzungen geringer einzuschätzen“.

© Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Waffenverbotszone ist übrigens nur im Gebäude des Hauptbahnhofs gültig, die ältere Reisende von oben dürfte also ihren Apfel wieder „Unterm Schwanz“ auf dem Vorplatz schälen. Dennoch scheint die Regelung zu wirken. „Am ersten Adventswochenende gab es 40 Verstöße allein in Hannover, am letzten Wochenende nur noch fünf Sicherstellungen, die Zahlen sind rapide runtergegangen“, so Kubik. „Wir gehen davon aus, dass es sich herumgesprochen hat, dass wir entsprechend vorgehen. Das ist Sinn und Zweck des Ganzen, es geht um die präventive Sicherheit.“

Der junge Mann, der am Abend an Gleis 2 mit einem sogenannten Leatherman erwischt wird, zeigt sich einsichtig. „Es könnte ja als Waffe benutzt werden“, erklärt Norbert O. Der 18-Jährige hatte bisher nichts von der Allgemeinverfügung gewusst, kann diese aber nachvollziehen. Und so gibt er den Polizeibeamten sein Handwerkszeug und will auch keine Quittung dafür, um es wieder abzuholen.

Kontrolle an der S-Bahn: Der junge Mann hatte einen „Leatherman“ dabei und musste ihn abgeben. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Nicht nur er ist beruhigt, auch die Polizeibeamten. „Wäre es ein Butterflymesser, wie es zunächst den Anschein hatte, hätte er nicht nur gegen die Allgemeinverfügung, sondern auch gegen das Waffengesetz verstoßen“, erklärt Angelika Kubik. Zwei Schülerinnen, die sich den Vorfall angeschaut haben, erzählen, dass in ihrer Schule in Vinnhorst, „echt voll viele mit Messern herumlaufen, alles Jungs“. Warum machen die das? „Keine Ahnung!“

In der Nacht zu Sonnabend kontrollierten die Bundespolizisten weiter: Ein Schlagring, ein „Polenböller“, ein großes Messer, ein Pfefferspray, ein Brotmesser und ein Küchenmesser wurden sichergestellt.