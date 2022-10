﻿Nach Wasserrohrbruch in Waldheim: Bauarbeiten an der Roßkampstraße gehen endlich weiter

Nach einem Wasserrohrbruch an der Roßkampstraße in Hannover-Waldheim hat eine Baustelle wochenlang den Gehweg versperrt. Nun hat das Bauunternehmen die Arbeit endlich wieder aufgenommen.

Hannover. Fast neun Wochen lang hat sich nichts getan, nun gehen die Bauarbeiten an der Roßkampstraße im hannoverschen Stadtteil Waldheim endlich weiter. Ende August hatte es an der Kreuzung zur Straße Am Schafbrinke einen Wasserrohrbruch gegeben. Seitdem versperren dort Bauzäune, die um eine Sandgrube herum stehen, sowie aufgetürmte Pflastersteine den Weg.

„Wenn das überall so bummelig gemacht wird, brauchen wir uns über die vielen Baustellen in der Stadt nicht wundern“, sagt Anwohnerin Heike Kroos. Wochenlang habe sie keine Arbeiter mehr auf der Baustelle gehen – bis Anfang dieser Woche. Sie versteht nicht, warum es so lange Zeit gebraucht hat, bis die Straßenarbeiten abgeschlossen sind.