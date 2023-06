Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Hannover-Waldheim hat am Freitag, 23. Juni, Feuer gefangen. Die Flammen griffen auf das Dach über. Die Bewohner des Hauses befanden sich zur Zeit des Brandes im Urlaub.

Hannover. Die Feuerwehr Hannover musste am Freitagnachmittag, 23. Juni, zu einem Einsatz in den Stadtteil Waldheim ausrücken. Im Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Wolfstraße war ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner des Hauses waren zur Zeit des Feuers verreist. Die Löscharbeiten dauern an, die Feuerwehr hat den Brand allerdings unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.