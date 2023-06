Feuer im Dachstuhl

Der Dachstuhl brennt: Die Feuerwehr Hannover löscht ein Feuer in Waldheim.

Die Feuerwehr Hannover hat in Waldheim hat am Freitag, 23. Juni, einen Brand in einem Einfamilienhaus gelöscht. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte der Dachstuhl Feuer gefangen. Die Bewohner des Hauses befanden sich im Urlaub.

Jasper Bennink WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket