﻿Hannover: Fast 400 streiken bei Autohändlern und Werkstätten

Im Tarifkonflikt des Kfz-Gewerbes gab es in Niedersachsen erste Warnstreiks. Auch in Hannover rief die IG Metall dazu auf, zwei Stunden die Arbeit ruhen zu lassen. Die Arbeitgeber lehnen die Forderungen als womöglich zukunftsgefährdend ab. Die Gewerkschaft kündigt weitere Streiks an.

Hannover. Im Tarifkonflikt des Kfz-Gewerbes hat es am Mittwoch Arbeitsniederlegungen bei der Mercedes-Niederlassung, bei Volkswagen (Autohaus Podbi, Bischoff & Hamel), bei MAN in Laatzen sowie bei der BMW-Niederlassung gegeben. In Braunschweig streikten Beschäftigte bei MAN Truck & Bus Service und bei Scania.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Gewerkschaft IG Metall fordert für Beschäftigte des Kfz-Gewerbes 8,5 Prozent mehr Lohn und eine Ausbildungsvergütung von mindestens 1000 Euro sowie eine Inflationsausgleichsprämie.

IG Metall: „Gute wirtschaftliche Lage“

Begründet wird das mit der „guten wirtschaftlichen Lage, in der die Branche ist“. Laut IG Metall steige die Umsatzrendite, die Auftragsbücher seien voll. Vielerorts herrsche Vollauslastung, müssten Kunden wochenlang auf einen Termin warten. Auch der Gebrauchtwagenmarkt lege zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mitte März hatte es die erste Verhandlungsrunde mit Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gegeben – ohne ein Arbeitgeberangebot. Bei der folgenden Runde im Tarifgebiet Baden-Württemberg wurde eine Lohnerhöhung von 3,0 Prozent für den 1. Juli und nochmals ein Jahr später angeboten, bei einer Laufzeit von 24 Monaten.

Für Thadeus Mainka vom IG-Metall-Bezirk Hannover ist das „angesichts der allgemeinen Inflation viel zu wenig, das kommt noch nicht mal in die Nähe unserer Forderungen“.

Laut Gewerkschaft ist „eine angemessene Entlohnung möglich, ohne die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu gefährden“. Nicht zuletzt sei eine deutliche Steigerung als Inflationsausgleich und für die Aufrechterhaltung des privaten Konsums als „Motor des Wirtschaftswachstums“ nötig.

Gut geschraubt: Im vergangenen Jahr liefen die Geschäfte der Kfz-Werkstätten und Autohändler gut. © Quelle: David-Wolfgang Ebener/dpa

Rekordgewinne eingefahren?

Laut Mainka haben besonders die Niederlassungen der großen Automobilhersteller von BMW bis Volkswagen „letztes Jahr Rekordgewinne eingefahren“. Doch bislang habe sich die Arbeitgeberseite „sehr knausrig gezeigt, redet lieber nur von Zukunftsängsten“. Nach seinen Angaben haben sich allein in Hannover 383 Beschäftigte an dem Warnstreik beteiligt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Karl-Heinz Bley, Präsident des Landesverbands des Kfz-Gewerbes, sagt: „So krass, wie es die Gewerkschaft darstellt, ist es nicht. Wir sind in einer schwierigen Lage, weil wir nicht wissen, wie 2023 wird.”

Die deutlich höhere Umsatzrendite des Vorjahres sei „nur etwas Einmaliges, was das, was in den Jahren davor war, etwas ausgeglichen hat. Da können wir nicht aus dem Vollen schöpfen.” Der Wandel in der Branche – Stichwort Elektromobilität – bedeute „unsichere Zeiten“, man stehe „vor einer großen Herausforderung“.

Neu- und Gebrauchtwagen bei einem Autohändler: Gehen die Geschäfte wieder zurück? © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Innung: „Forderungen nicht erfüllbar“

Der gewichtigste Vertreter auf Arbeitgeberseite in den Tarifrunden ist die Innung des Kraftfahrzeugtechnikerhandwerks Niedersachsen-Mitte (IDK), sie vertritt etwa 600 Betriebe. Geschäftsführer Gerhard Michalak sagt, die Forderungen „können unsere Betriebe nicht erfüllen“, denn sie würden ebenfalls unter den steigenden Kosten leiden.

Man könne den Wunsch nach einem besseren Einkommen verstehen, doch müsse sich das „in einem moderaten Rahmen bewegen, damit die Handwerksbetriebe weiter existieren können“. Handwerk sei „nicht mit der Industrie zu vergleichen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trendwende für Gebrauchte und Neue?

Zudem zeichne sich beim Gebrauchtwagengeschäft, das von zentraler Bedeutung für die Betriebe sei, eine „Trendwende“ ab: Interessenten würden abwartender, hofften auf sinkende Preise – das erhöhe Standzeiten und führe, da die Fahrzeuge zu hohen Preisen eingekauft worden seien, zu „Wertberichtigungen“, die die Betriebsbilanz beeinträchtigten. Zudem sinke im Neuwagengeschäft die Zahl der Auftragseingänge „drastisch“.

Lesen Sie auch

Am Donnerstag und Freitag soll es weitere Warnstreiks geben. Laut IDK gibt es in den Innungsgebieten Niedersachsen-Mitte und Osnabrück 10.000 tariflich Beschäftigte, verteilt auf etwa 600 Betriebe.