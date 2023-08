Hannover: Warnung vor Blaualgen im Großen Ricklinger Teich

Minijobs

Taschengeld in den Ferien aufbessern? Nur geringe Chancen auf Schülerjobs in Garbsen

In den Schulferien etwas Geld verdienen – das klingt einfach, ist es aber nicht. Denn nur in wenigen Bereichen setzen Firmen in Garbsen Schülerinnen und Schüler für Minijobs ein. Selbst die Chancen in der Gastronomie sind gesunken.