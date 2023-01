﻿Darum sind so viele schwarze Vögel am Abendhimmel von Hannover

Fast wie in Hitchcocks „Die Vögel“: Hunderte Krähen ziehen vom einstigen Hanomag in Richtung Leinemasch zu den Schlafplätzen.

Abends kann man sie besonders gut sehen: Ganze Schwärme von schwarzen Vögeln kreisen am Himmel über Hannover. Besonders in der Südstadt und in Linden-Süd. Und das steckt dahinter.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket