﻿Warum Anwohnerparkzonen eine gute Nachricht für Autofahrer in Hannover sind

In Hannovers dicht bebauten Vierteln, wie hier in der Oststadt, ist Parkraum knapp. Dabei sind es nicht nur die Anwohner, die hier ihre Autos abstellen.

Hannover. Auf Begeisterung dürfte die Nachricht nicht gestoßen sein: Die Stadt Hannover plant Anwohnerparkzonen in den dicht bebauten Vierteln der Innenstadt. Auf den ersten Blick eine weitere Abzocke: Nun sollen die Autobesitzer in Linden, der List oder der Südstadt für etwas bezahlen, was sie bislang gratis nutzen konnten. Doch wäre ihr vehementer Protest vielleicht nicht besonders klug – denn sie könnten von der neuen Regelung durchaus profitieren.

Die Summen, die die Stadt aufruft, sind überschaubar, beginnend mit rund 30 Euro für einen Kleinwagen bis zu 350 Euro für ein Wohnmobil – pro Jahr. Sie sind also nicht nur für Reiche bezahlbar, aber sie machen trotzdem deutlich, dass öffentlicher Raum ein kostbares Gut ist, gerade in dicht bebauten Stadtvierteln. Es kann nicht länger selbstverständlich sein, private Gegenstände irgendwo abzustellen. Gut, auch Fahrräder und immer mehr Gelbe Tonnen stehen einfach in der Gegend herum, aber im Zweifel sind die Fahrräder kleiner und leichter zu bewegen und über die Gelben Tonnen müssen wir ohnehin noch mal reden.

Von den Gebühren für die Anwohnerparkzonen geht aber noch ein zweites Signal aus: Anwohner haben ein Vorrecht auf einen Parkplatz. Und das ist in den citynahen Vierteln ein wichtiger Aspekt. Denn tagsüber ist die Parkplatznot auch deshalb groß, weil Berufspendler die Straßen gerne als kostenlose Park-and-ride-Stellplätze nutzen. Mit den Anwohnerparkgebühren ändert sich das, denn wer zahlt, hat zwar kein Anrecht auf einen eigenen Parkplatz, aber ein Vorrecht, in eben jener Zone zu parken.

Doch damit die Idee ein Erfolg werden kann, muss die Stadt mehr tun, als nur den Gebührenkatalog zu verabschieden. Sie muss konsequent kontrollieren. Denn sonst etabliert sich schnell, dass Auswärtige wie Anwohner sich weiterhin um die zu geringe Zahl von Parkplätzen balgen – die einen aber dafür zahlen und die anderen nicht. Sollte sich dagegen herumsprechen, dass die Stadt das Anwohnerparken ernst nimmt, wäre das ein Gewinn für die Anwohner – sie würden dann fürs Parken zahlen, aber sie bekämen auch etwas dafür: mehr Platz.

Und dann braucht es natürlich noch Lösungen für die Berufspendler. Echte Park-and-ride-Angebote gehören dazu. Der Ausbau der Velorouten trägt sicherlich auch seinen Teil dazu bei. Und ein zuverlässiges S-Bahn-System wäre zwingende Voraussetzung, um Berufspendler aus dem Auto zu bekommen. Und auch kostenpflichtige Parkplätze können dazu gehören, sind dann aber sicherlich keine Option für das tägliche Parken.

Das alles nicht mit dem Ziel, die Stadt autofrei zu machen. Es wird immer Bedarf für Autos auch im Innenstadtbereich geben – für Menschen, die etwas transportieren müssen, oder für die, die nicht gut zu Fuß sind. Aber die profitieren ebenso wie alle anderen davon, wenn die Straßen der dicht bebauten Stadtviertel nicht mit Autos verstopft sind.