﻿Urin-Gestank, Spritzen, Saufgelage: Wie sich das Amtsgericht Hannover mit Zäunen und Toren schützt

Hannover. Der Gestank von Urin und Kot war unerträglich. Drogenspritzen am Eingang und lagernde Menschen aus der Rauschgift-, Trinker- und Obdachlosenszene vor der Tür beeinträchtigten das subjektive Sicherheitsgefühl der Mitarbeitenden des Amtsgerichts Hannover. Deren Präsidentin, Christiane Hölscher, lässt deshalb seit fast zwei Monaten zwei Eingänge des Behördenneubaus am Volgersweg mit Bauzäunen absperren. Feste Einbauten sollen das Provisorium demnächst ersetzen.

Menschen der drei Problemszenen halten sich seit Jahren am Hauptbahnhof auf. Seit auf dem Raschplatz aber Events stattfinden, wurde die Klientel dort verdrängt. Das Gerichtsviertel spürt die Auswirkungen entsprechend deutlich. Wegen des Verdrängungseffekts sammeln sich die Angehörigen der drei Szenen vor allem in umliegenden Tunneln und Unterführungen sowie vor der Suchthilfeeinrichtung „Stellwerk“. Deren Gelände grenzt unmittelbar an den Neubau des Gerichts.

Christiane Hölscher: Seit Juni ist die 52-Jährige Präsidentin des Amtsgerichts Hannover. © Quelle: Britta Mahrholz

Seit ihrem Amtsantritt im Juni hat Christiane Hölscher mit der Stadt und der Polizei Gespräche geführt. Sie legt Wert auf die Feststellung, dass es ihr nicht um Vertreibung der Problemklientel geht. „Es geht um eine Entzerrung und eine Verbesserung der Situation der Betroffenen aus der Drogen-, Trinker- und Obdachlosenszene – und das führt in der Konsequenz auch zur notwendigen Verbesserung der Situation für die Mitarbeitenden meines Hauses und die rechtsuchenden Bürger, die das Gericht aufsuchen.“

Streetworker, Dixi-Klos und Duschbus rund um den Raschplatz Hannover

Neue Streetworker, Dixi-Klos und ein Duschbus sind schon da oder sollen in absehbarer Zeit von der Stadt zur Verfügung gestellt werden – in der Hoffnung, dass dies zur Entzerrung der Lage beiträgt. Alles in allem hat Christiane Hölscher nach ihren Gesprächen mit der Verwaltung und Polizei „das Gefühl, es bewegt sich etwas in die richtige Richtung“.

Augustenstraße: An diesem Eingang des Amtsgerichtsneubaus und der Tiefgarage sollen demnächst eine vorgelagerte Tür und ein Tor installiert werden. Der Bereich grenzt unmittelbar an die Suchthilfeeinrichtung „Stellwerk“. © Quelle: Britta Mahrholz

An der besonderen Sicherung des Gerichtsneubaus hält die Präsidentin aber fest. Der noch mit Bauzäunen gesicherte Haupteingang am Volgersweg wird mit einem Rollgitter ausgestattet. Die Einfahrt der Tiefgarage und der Eingang an der Augustenstraße – beides direkt neben dem Gelände des „Stellwerks“ – sollen ein zusätzliches Tor und eine vorgelagerte Tür bekommen. Bestellt ist alles, nur noch nicht geliefert.

