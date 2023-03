﻿Neue Abhörzentrale der Polizei: Prestigeprojekt wird zum Rohrkrepierer

Der Start für eine Abhörzentrale in Hannover, mit der die Polizeien der fünf norddeutschen Bundesländer Telefone Verdächtiger überwachen wollen, ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Bereits 2020 sollte das Rechen- und Dienstleistungszentrum (RDZ) in Betrieb gehen – mittlerweile gibt es nicht mal mehr einen Starttermin.

IT.Niedersachsen: In dem Landesbetrieb in Hannover soll das Rechen- und Dienstleistungszentrum als Housing-Lösung betrieben werden – wenn das Prestigeprojekt denn einmal realisiert wird.

Hannover. Ein einstiges Prestigeprojekt entwickelt sich mehr und mehr zum Rohrkrepierer. Die geplante, gemeinsame Abhörzentrale der fünf norddeutschen Bundesländer in Hannover wird einfach nicht fertig. Ein für 2020 angepeilter Start für das Rechen- und Dienstleistungszentrum (RDZ) wurde schon dreimal verschoben. Inzwischen sogar auf unbestimmte Zeit: Das Landeskriminalamt Niedersachsen (LKA) nennt nicht einmal mehr einen Termin, wann das RDZ, über das die Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) der Polizei in Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein laufen soll, in Betrieb gehen kann. „Das sind Verzögerungen, die nicht mehr nachvollziehbar sind“, mein André Bock, Innenpolitik-Experte der CDU im Niedersächsischen Landtag. Er fürchtet, dass die Polizei deshalb bei ihrer Arbeit immer mehr abgehängt wird – und bringt es auf den Punkt: „Die Kriminalität ist schneller als wir.“

Fast genau vor sieben Jahren hatten die Nordländer einen Staatsvertrag für das RDZ unterzeichnet. Erklärte Absicht war es, die TKÜ der fünf Landespolizeien im Verbund zu regeln. Die Ermittlungsbehörden sollten nicht mehr jeder für sich die Telekommunikationsüberwachung verdächtiger Personen vornehmen, sondern die Kompetenzen sollten am Standort Hannover unter der Federführung des LKA Niedersachsen gebündelt werden. Umgesetzt ist davon bislang gar nichts.

André Bock: Verzögerungen sind nicht mehr nachvollziehbar. © Quelle: Marcus Schwarze

Auch bei der Einrichtung der Lauschzentrale hat das LKA den Hut auf. Nach drei geplatzten Startterminen teilt eine Behördensprecherin jetzt mit, dass das RDZ „schnellstmöglich“ seinen Betrieb aufnehmen soll. In der Vergangenheit wurden Corona und Lieferengpässe als Gründe angeführt, weshalb das Projekt bislang nur auf dem Papier besteht. CDU-Mann Bock kann dem so nicht folgen. Die Pandemie könne es jedenfalls nicht gewesen sein, weshalb zwischen dem Abschluss des Staatsvertrags 2016 und dem ursprünglich geplanten Start 2020 keine Umsetzung erfolgte, meint er: „Corona kam schließlich erst 2020.“ Aktuell spricht das LKA weiter von „Lieferengpässen auf dem Weltmarkt“, weshalb „keine valide Aussage über die Wirkbetriebsaufnahme getroffen werden kann“.

Partner halten an Projekt fest

Seit 2019 wird auch immer wieder über ein Aus des Abhörzentrums in Hannover spekuliert. Eine Umfrage dieser Zeitung belegt aber, dass die vier Partnerländer weiter am RDZ festhalten. Die Innenministerien in Kiel und Schwerin sowie die Innenbehörden in Hamburg und Bremen erklärten, dass sie weiter auf das Projekt setzen.

Für Bremen ist es sogar „alternativlos“: Ein kleines Land wie Bremen könne den Aufbau einer TKÜ-Anlage aus finanziellen Gründen nicht allein tragen. „Nur über entsprechende Kooperationen lässt sich eine Kostenreduzierung durch die gemeinsame Beschaffung und den gemeinsamen Betrieb der kostenintensiven Einsatztechnik erreichen“, heißt es aus der Hansestadt. Auch drei Jahre nach dem angepeilten Starttermin des RDZ nutzen alle Polizeien zur Überwachung der Telekommunikation Verdächtiger noch ihre „Bestandanlagen“, also ihre alte Technik.

Das LKA verweist darauf, dass das Projekt trotz massiver Zeitverzögerung nicht teurer wird. „Nach aktuellen Planungen bleiben die Investitionskosten im Rahmen der festgeschriebenen Obergrenze“, so die Behörde am Waterlooplatz. Für die Erstbeschaffung der gemeinsamen TKÜ-Anlage wurde eine Investitionsobergrenze in Höhe von 18,3 Millionen Euro festgelegt. Niedersachsen zahlt mit 9,4 Millionen Euro am meisten.

Bock: Mehr Tempo nötig

Zunächst war vorgesehen, die Lauschzentrale in einem LKA-Neubau in Hannover unterzubringen. Den wird es nicht geben, weil die Kosten für ein neues Behördengebäude explodiert waren. Deshalb soll die Systemtechnik des RDZ nach aktuellem Stand beim Landesbetrieb IT.Niedersachsen (IT.N) als Housing-Lösung betrieben werden. Die Rechenzentrumskapazitäten von IT.N sollen aber in Räume eines Dienstleisters in Hamburg verlegt werden.

André Bock kündigte an, dass seine Fraktion „nachfassen wird“, weshalb es seit Jahren keinen Fortschritt bei der Errichtung des RDZ gibt. Dramatisch sei, dass bestimmte Kriminalitätsfelder regelrecht boomen, die Täter der Polizei immer wieder weit voraus seien. Bock fordert deshalb: „Wir müssen endlich Tempo auf die Schiene bekommen, sonst laufen wir immer nur hinterher.“