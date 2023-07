﻿Hannover: Warum die Leinewelle mehrere Tage lang abgeschaltet wird

Hannover. Die Surfanlage Leinewelle in Hannover wird abgeschaltet. Ab Montag, 10. Juli, findet laut Initiator Heiko Heybey die erste „Revision“ seit der Inbetriebnahme vor rund einem Dreivierteljahr statt. Insgesamt drei Tage soll die Überprüfung der Technik dauern. Voraussichtlich ab Donnerstag, 13. Juli, kann dann wieder auf der Altstadt-Leine gesurft werden.

Bei der „Revision“ werden alle Elemente der Anlage geöffnet und von Technikern begutachtet. So sollen sämtliche Schläuche bei der Wartung kontrolliert werden. Auch Steine und Sand, die unter die Wellenkörper gespült wurden, müssten entfernt werden.

Auf voller Breite: Die Leinewelle bei der Deutschen Meisterschaft im Rapid Surfing im April 2023, als alle drei Module der Anlage in Betrieb waren. © Quelle: Florian Petrow

Was sich alles seit dem ersten Testlauf im Oktober 2022 in der Anlage abgelagert hat, ist für die Techniker von besonderem Interesse: „Danach richtet sich, in welchen Abständen Wartungsintervalle stattfinden müssen“, erklärt Heybey.

Drei Tage kein Surfbetrieb

Während die Anlage am Montag, 10. Juli, zunächst auseinandergebaut, gesäubert und inspiziert werden soll, sind für den Dienstag und den Mittwoch, 11. und 12. Juli, technische Einstellungen und Abstimmungen vorgesehen. Ab Donnerstag, 13. Juli, soll die Leinewelle dann wieder planmäßig laufen.

Planmäßig bedeutet zurzeit wegen Niedrigwassers in der Leine im „Sommerbetrieb“, sagt Heybey. Das sei in Zeiten von „Dürre“ immer genauso vorgesehen gewesen. Konkret heißt das, dass zurzeit nicht die komplette Breite der Welle auf der Altstadt-Leine am Hohen Ufer genutzt wird. „Dafür wurde die Anlage eben in drei Modulen gebaut“, so Heybey. Sie kann nach Bedarf geschaltet werden. Momentan ist ein Modul in Betrieb, die beiden anderen sind im Sperrmodus: „Bei Hochwasser ist es nicht möglich, zu surfen – bei Niedrigwasser ist es dagegen kein Problem“, versichert der Leinewelle-Macher.

Chance für jugendliche Surfer

Obwohl die Welle zurzeit deutlich schmaler ausfällt, seien die Surfslots dennoch gut gebucht. Für Anfänger oder Jugendliche sei es sogar einfacher, auf dem Brett zu stehen, wenn sich die Welle auf die Breite eines Moduls beschränkt ist. Erfahrene Surfer hätten zudem die Möglichkeit, verschiedene Dinge auf dem Board auszuprobieren.

Unweit der Leinewelle sollen in Kürze auch Sanierungsarbeiten starten. Die Schlossbrücke am Hohen Ufer, von wo aus Zuschauern häufig das Treiben in der Anlage beobachten, soll saniert werden. In die Natursteine der historischen Brücke soll Feuchtigkeit eingezogen sein, deshalb platzten Steine ab. Für die Arbeiten muss das Bauwerk ab August für den Fußgänger- und den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt werden.

