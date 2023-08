﻿Südstadt: Warum dieses Auto seit zwei Jahren denselben Parkplatz besetzt

Hannover. Rund um das silberfarbene BMW-Cabrio sprießt das Unkraut. In dem Auto an der Torstraße (Südstadt) hat sich Schimmelpilz gebildet. Die rechte Außenspiegel ist abgebrochen, die Karosserie teilweise eingedellt, die Felgen angerostet. „Dieser Schrotthaufen steht seit mindestens zwei Jahren an der gleichen Stelle“, ärgert sich Anlieger Christian Kölle. Der 60-Jährige und weitere Anwohnende sind sauer, dass der Halter seit einer kleinen Ewigkeit den ohnehin knappen Parkraum in der Südstadt ununterbrochen für sich beansprucht. Polizei, Feuerwehr, Stadt wurden bereits eingeschaltet. „Passiert ist nichts. Die spielen Behörden-Ping-Pong: Einer schiebt es auf den anderen“, macht ein 85-Jähriger, der seinen Namen nicht nennen möchte, seinem Ärger Luft.

Der Wagen ist in der Tat ziemlich ramponiert: Das Dach ist undicht. In Höhe der Fahrer- und der Beifahrertür läuft Regenwasser ins Innere des BMW. Dort ist es inzwischen so feucht, dass der Schimmel auf Lenkrad, Schaltung und Handbremse wuchert. Am Verdeck hat sich Moos gebildet. Der Fahrersitz ist aufgerissen, TÜV hat das Auto seit dem 30. November 2022 nicht mehr. Allerdings klebt auf dem Nummernschild die Plakette der Landeshauptstadt Hannover – das Auto besitzt damit für den öffentlichen Straßenraum eine Zulassung.

Vergammelt: Im Innenraum macht sich Schimmel breit. © Quelle: Britta Mahrholz

Auch wenn der BMW aus Sicht der Anwohnenden ein „Schrotthaufen“ ist, handelt es sich „nicht um ein Schrottfahrzeug im Sinne der rechtlichen Definition. Dazu müsste das Auto Abfall sein, das heißt, es dürfte nicht mehr fahrfähig und deren Reparatur nicht mehr sinnvoll sein. Das liegt nicht vor“, erklärt Stadtsprecher Udo Möller. Der Wagen kann deshalb „nicht durch die Abfallbehörde verwertet oder beseitigt werden“.

Windschutzscheibe: Behörden haben schon zahlreiche Nachrichten hinterlassen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

An der Windschutzscheibe haben sich unterdessen leere Plastikhüllen angesammelt. Darin befanden sich einmal Nachrichten von Behörden – darunter auch die Aufforderung: „Bitte entfernen Sie Ihr Fahrzeug“, weiß der 85-Jährige. Geschehen ist nichts: Das Cabrio wurde nicht bewegt, Konsequenzen seitens der Behörden gab es auch nicht.

Knöllchen an der Windschutzscheibe

Neben zahlreichen Karten von Autoankäufern hatten Politessen auch immer wieder Knöllchen an der Windschutzscheibe hinterlassen. „Die meisten Zettel sind inzwischen schon verschwunden“, so Christian Kölle. Bis auf eine Verwarnung, die am Montag, 31. Juli, ausgestellt wurde.

25 Euro Geldbuße: Das vorerst letzte Knöllchen, das für den Dauerparker an der Torstraße ausgestellt wurde, weil er in einer Zone für Anwohner mit eingeschränktem Halteverbot steht. © Quelle: Britta Mahrholz

25 Euro Geldbuße soll der Halter zahlen, weil er im eingeschränkten Halteverbot steht. Der BMW ist in einer Zone für Anwohner abgestellt, für die er eine entsprechende Berechtigung benötigt. Ein Parkausweis ist aber nicht erkennbar.

Stadtsprecher Möller bestätigt die Knöllchen wegen „unterschiedlicher Tatbestände“: „Solche Verwarnungen führen aber nicht zum Abschleppen, sie gehen ihren normalen rechtlichen Verlauf und summieren sich“, betont der Sprecher. Ein Abschleppen würde „nicht dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen“, weil weder eine Verkehrsbehinderung noch eine Gefährdung bestehe. Die Vermutung von Anliegern, aus dem Auto würden Betriebsstoffe auslaufen, habe sich nach Überprüfung der Feuerwehr als falsch herausgestellt.

Ramponiert: Abgebrochener Außenspiegel des BMW. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Halter ist unterdessen unauffindbar. Seine Meldeanschrift in der Wiesenstraße wurde von der Polizei mehrfach überprüft. Ohne Ergebnis: „Er konnte bislang nicht angetroffen werden“, so Sprecher Dennis Schmitt. Hinweise, dass er unter Umständen tot sein könnte, gebe es aber nicht.

Halter bekommt Frist gesetzt

Das alles hilft den Anliegern nicht weiter. Als nächste Maßnahme plant die Stadt, den Halter anzuschreiben und ihm für die Entfernung des BMW aus dem eingeschränkten Halteverbot eine Frist zu setzen – in der Hoffnung, er reagiert endlich.

