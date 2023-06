﻿ Ist das erlaubt? Das Auto von Svenja Geertz sieht aus wie ein Polizeiwagen

Hannover. Keine Frage, Svenja Geertz macht Eindruck, wenn sie mit ihrem Auto unterwegs ist. „Niemand fährt mehr über eine gelbe Ampel und alle sind mit Tempo 50 unterwegs“, sagt die Hannoveranerin. Das liegt daran, dass ihr Audi A3 aussieht wie ein Streifenwagen der Polizei. Die Folien auf dem Pkw sind blau-, gelb- und silberfarben, auf den Türen und auf der Motorhaube prangt der Schriftzug „Police“. Unweigerlich drängt sich die Frage auf, ob die 25-Jährige mit so einem Fahrzeug überhaupt auf öffentlichen Straßen fahren darf?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Svenja Geertz und ihr Freund Dennis Klöcker (28) gehören zur Autotuner-Szene in Hannover – nicht zu verwechseln mit der Autoposer-Szene, die immer wieder negativ wegen illegaler Straßenrennen auffällt. Während ihr Audi A3 einem deutschen Streifenwagen ähnlich sieht, fährt der 28-Jährige einen schwarzen Mustang, der aussieht wie ein Fahrzeug der New Yorker Polizei NYPD.

NYPD: Dennis Klöcker fährt einen amerikanischen Mustang mit einer Folierung wie bei der New Yorker Polizei. © Quelle: Britta Mahrholz

Dennis Klöckers Auto kommt sogar aus den USA, trägt an der Windschutzscheibe noch eine Original-Plakette. Der Mustang ist ein „absoluter Kindheitstraum von mir“, gesteht er. „Ich habe ihn beim Händler gesehen und war schockverliebt.“ Die Grundfarbe des Wagens ist Schwarz, die NYPD-Folierung ließ der gelernte Versicherungskaufmann nachträglich anbringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Häufig andere Optik

Apropos Farbe: Svenja Geertz’ Auto sah nicht immer aus wie ein Polizeiwagen. Ihr Audi A3 hatte in den vier Jahren, in denen sie damit unterwegs ist, schon sechs Farben – darunter „rosé-gold“, „lila-rainbow“ oder „silber-glitzer“. Mit einem Augenzwinkern erklärt sie den häufigen Wechsel der Optik: „Ich habe auch nicht jeden Tag dieselbe Kleidung an. Deshalb braucht mein Auto ab und zu ebenfalls ein neues Outfit.“

Lesen Sie auch

Für die aktuelle Folierung hat sie 2300 Euro hingeblättert. Das ist ihr der Spaß wert: „Ich wollte ein Unikat“, berichtet die Sozialassistentin. Das hat sie: Außen wirkt der Wagen wie ein Polizeiauto, innen gibt es Bling-Bling: Das Lenkrad ist komplett mit Strasssteinen besetzt. Am Innenspiegel baumeln Handschellen – versehen mit einem Sticker und der Aufschrift „Zitter nicht“. Für sie und ihr Auto interessieren sich viele Leute: „Ich habe auf Instagram mehr als 28.000 Follower“, so Svenja Geertz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gefolgt sei der 25-Jährigen und ihren Pkw anfangs auch immer wieder die Polizei im echten Streifenwagen. Als die Folierung neu war, sei sie in Hannover ständig angehalten und überprüft worden, erzählt sie: „Das ist inzwischen aber nicht mehr so. Zu meinem Kennzeichen wurde ein Vorgang angelegt, in dem steht, dass das alles rechtens ist.“

Keine Bedenken der Polizei

Das bestätigt auch die Polizeidirektion Hannover: Es sei „kein Verstoß gegen geltendes Recht“ festzustellen. Zwar sei aus der Ferne vielleicht eine Verwechslung mit einem Funkstreifenwagen nicht ausgeschlossen, „die Schwelle einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit“ sei aber nicht erreicht.

Lieben Autos: Svenja Geertz und Dennis Klöcker gehören der Autotuner-Szene in Hannover an. © Quelle: Britta Mahrholz

Warum? Weil die Folien auf Svenja Geertz Audi A3 nicht reflektieren und sie kein Blaulicht auf dem Dach hat. Außerdem ist in Deutschland nicht die „Police“, sondern die „Polizei“ unterwegs. Anhaltspunkte für eine „Amtsanmaßung“ liegen ebenfalls nicht vor. Die Behörde betont auch, dass es sich nicht um eine pauschale Bewertung handelt, sondern um die Analyse des Einzelfalls. Auch gegen Dennis Klöckers NYPD-Wagen gebe es keine polizeilichen Bedenken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und sollten sich andere Verkehrsteilnehmer beim Anblick von Svenja Geertz’ Fahrzeug verstärkt an geltende Regeln halten, dann „findet die Polizeidirektion Hannover diesen Effekt sogar ganz hilfreich“, betont Sprecherin Britta Schwarz.

HAZ