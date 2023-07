﻿Umstrittene Religionsgemeinschaft: Was glauben die Zeugen Jehovas?

Hannover. Die Glaubensgemeinschaft wurde um 1880 in den USA von Charles Taze Russell gegründet. Die auch als „Bibelforscher“ bekannten Zeugen Jehovas sehen sich selbst als christliche Gemeinschaft. Allerdings unterscheiden sie sich von den klassischen Kirchen beträchtlich hinsichtlich ihrer Bibelauslegung und ihren Vorstellungen von Gott, den sie „Jehova“ nennen. Das Feiern christlicher Feste wie Weihnachten und Ostern lehnen sie ab. Fachleute ordnen die Zeugen Jehovas, die nach eigenen Angaben weltweit 8,5 Millionen und in Deutschland 175.000 aktive Mitglieder („Verkündiger“) haben, dem fundamentalistischen Spektrum zu.

Bekannt sind die Zeugen Jehovas für ihr offensives Missionieren an Haustüren und das Verteilen von Zeitschriften wie „Erwachet!“. In ihrem Glauben spielt das vermeintliche Nahen der Endzeit eine zentrale Rolle. Sie erwarten, dass Jesus nach einer Entscheidungsschlacht („Harmageddon“) ein tausendjähriges Reich Gottes errichten wird. Danach sollen 144.000 Getreue im Himmel die Unsterblichkeit erhalten. Kritische Stimmen prangern den rigorosen Kontaktabbruch zu ehemaligen Mitgliedern und hierarchische Führungsstrukturen an. Sie monieren auch, dass Gläubige Bluttransfusionen ablehnen und nicht an Wahlen teilnehmen. In der NS-Zeit lehnten Zeugen Jehovas Kriegsdienst und Hitlergruß oft konsequent ab, viele wurden in KZs ermordet.

