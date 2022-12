﻿Südschnellweg, Pferd & Jagd, große Shows: Das wird in Hannover wichtig

In dieser Woche sollen die Rodungen am Südschnellweg beginnen, die „Pferd & Jagd“ startet – und es gibt gleich mehrere spektakuläre Shows in Hannover zu erleben.

Heiß diskutierts Projekt: Am Südschnellweg sollen am Montag die Rodungen beginnen.

Hannover. In der Stadt ist in der zweiten Adventswoche eine Menge los: Es gibt ein pralles Kulturprogramm, eine der beliebtesten Messen meldet sich zurück – und am Südschnellweg passiert etwas.

Sperrung des Südschnellwegs

Umkämpftes Verkehrsprojekt: der Südschnellweg in Döhren. © Quelle: Rainer Dröse

Kaum ein Thema erhitzt die Gemüter so wie der geplante Ausbau des Südschnellwegs. Schon vomn Sonntag bis Mittwoch soll dieser zwischen Döhren und Ricklingen voll gesperrt werden, weil die Baumrodungen zur Vorbereitung des Tunnelbaus beginnen. Auch die Schützenallee in Döhren ist gesperrt. Die Polizei rechnet angesichts der bisherigen Proteste mit Konflikten, die Debatten um das Projekt dürften anhalten.

Am Montag tagt außerdem der Umweltausschuss – und beschäftigt sich mit einem weiteren Verkehrsprojekt: Besonders die FDP drängt auf eine zügige Abschaffung der Umweltzone.

Geschenke für Weihnachten

Beliebtes Spektakel: Hannovers Weihnachtsmarkt lockt zahlreiche Besucher an. © Quelle: Christian Behrens

Am Dienstag, 6. Dezember, ist Nikolaustag – ein Vorbote des Weihnachtsfestes. Für die Geschenksuche bietet sich ein Bummel über den Weihnachtsmarkt an. Zwischen Marktkirche und Ballhof kann man an 111 Ständen neben gastronomischen Angeboten auch Spielzeug oder Deko-Artikel ergattern. Für Kinder gibt es unter anderem das Kasperletheater an der Köbelinger Straße (jeweils um 16, 17 und 18 Uhr).

Weihnachtliches bietet auch das Handwerksforum (Berliner Allee 17). Noch bis zum 11. Dezember präsentieren dort 85 Kulturschaffende ihre Arbeiten aus Handwerk, Design und angewandter Kunst – darunter Mode, Schmuck oder Taschen. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 12 bis 19 Uhr, sonnabends 12 bis 17 Uhr.

Beth Hart im Kuppelsaal

Eine Ikone: Beth Hart bei einem früheren Konzert im Theater am Aegi. © Quelle: Frank Wilde (Archiv)

Am Dienstag, 6. Dezember, ist eine Bluesrock-Ikone im Kuppelsaal zu Gast. Beth Hart besingt auf ihrem aktuellen Album "War in my Mind" die Höhen und Tiefen des Lebens. Um 20 Uhr beginnt ihr Konzert, es gibt noch Restkarten.

Was bringt das Sparprogramm?

Die Kassen sind leer, die Stadt ist teils zu drastischen Einsparungen gezwungen. Am Mittwoch tagt der Finanzausschuss – und trifft womöglich Vorentscheidungen über das Sparprogramm. Mit Spannung wird erwartet, welche Schnitte am Ende erfolgen.

Neustart für die Pferd & Jagd

Ein Highlight: Die Show „Nacht der Pferde" bei der „Pferd & Jagd" 2019. © Quelle: Moritz Frankenberg

Zwei Jahre lang musste die beliebte Messe wegen Corona pausieren, jetzt meldet sie sich zurück: Bei der Pferd & Jagd gibt es von Donnerstag, 8. Dezember, bis Sonntag, 11. Dezember, auf dem Messegelände alles zum Thema Reitsport, Natur, Angeln und Jagen. Besonders gut besucht sind traditionell auch die Shows rund um die Messe: Die "Nacht der Pferde" steigt am 9. und 10. Dezember ab 19 Uhr, der Vorverkauf läuft, Karten kosten 45 bis 90 Euro. Die Show "MiMaMo" (10. und 11. Dezember, 14 Uhr) läuft ebenfalls in Halle 25 und ist mit Pferden, Hunden und Ponys ein echtes Familienevent. Karten kosten 30 bis 55 Euro.

Night of the Proms

Sie zählt zu den Stars der Night of the Proms: Amy McDonald bei einem früheren Auftritt in der TUI Arena. © Quelle: Nigel Treblin

In der ZAG-Arena an der Expo-Plaza steigt am Donnerstag, 8. Dezember, die Night of the Proms. Bei der 27. Ausgabe des Spektakels (Beginn: 20 Uhr) begleiten das Antwerp Philharmonic Orchestra und der Chor Fine Fleur hochkarätige Stars. Mit dabei sind Kool and the Gang, Amy Macdonald, Nik Kershaw, der Singer-Songwriter Matt Simons sowie Yolanda Brown als Klassiksolistin. Der Eintritt kostet 59,95 bis 97,90 Euro, es gibt noch Restkarten.

Magisch: Die Ehrlich Brothers

Spektakulär: Die Ehrlich Brothers im Jahr 2019 in der Tui-Arena. © Quelle: Ralph Larmann

Sie wollen mit einem Helikopter auf der Bühne landen: Die Show "Dream & Fly" der Ehrlich Brothers startet spektakulär und ist am Sonnabend, 10. Dezember, zweimal in der ZAG-Arena zu erleben – um 14 und um 19 Uhr. Die magischen Brüder schmieden einen Lamborghini aus Feuerflammen, zaubern ein riesiges Süßigkeitenglas herbei und werden begleitet von ihrer Showband, den Ehrlich Sisters. Der Eintritt für die magische Show kostet 46,50 bis 118,95, ermäßigt 33,45 bis 84,15 Euro.