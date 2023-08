﻿Das wird in der Woche vom 7. bis 13. August in Hannover wichtig

Hannover. Die Sommerpause hält an: Im Kalender von Hannover findet sich viel aus dem Bereich Freizeit. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Termine.

Ali Naeiri im INI? Land bezieht Stellung

Ende des vergangenen Monats gab es Spekulationen um einen angeblichen Patienten in Hannovers renommierter Neuroklinik: Das INI (International Neuroscience Institute) im Stadtteil Groß-Buchholz soll den iranischen Richter Hossein Ali Naeiri behandeln, der für Massenhinrichtungen in den Achtzigerjahren verantwortlich sein soll – so zumindest haben es Menschenrechtsaktivisten und Vertreter der oppositionellen Diaspora behauptet. Die Klinikleitung dementiert, Belege für die Behauptung sind bislang auch nicht aufgetaucht. Bei der Staatsanwaltschaft Hannover sind mehrere Strafanzeigen gegen Naeiri eingegangen. Am Mittwoch, 9. August, will die Landesregierung ab 10 Uhr im Landtag über einen möglichen Aufenthalt und daraus folgende Strafverfolgungsmaßnahmen gegen Ali Naeiri unterrichten.

Fahrradmarkt „Fietsenbörse“ vor dem Hauptbahnhof

Schnell sein lohnt sich: Die „Fietsenbörse“ vor dem Hauptbahnhof ist ein beliebter Fahrradmarkt. © Quelle: Fietsenbörse

Schon zum vierten Mal in diesem Jahr läuft am Sonnabend, 12. August, Hannovers wohl bekanntester Fahrradmarkt: Auf der sogenannten Fietsenbörse vor dem Hauptbahnhof finden sich gebrauchte Fahrräder aller Art von Händlern und Privatleuten. Ob Hollandrad, Rennrad oder Kinderrad – hier wird jeder fündig. Früh da zu sein lohnt sich! Der Markt ist von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

„Hanno(ver)nascht“: Ein kulinarischer Stadtbummel

Leckerer Stadtbummel: „Hanno(ver)nascht“ ist eine kulinarische Tour durch die City. © Quelle: Christian Behrens

Hannovers kulinarischer Stadtbummel „Hanno(ver)nascht“ feiert am Sonnabend, 12. August, Premiere. Die dreistündige Tour führt in der City und in der Altstadt in Lokale, Cafés und Kneipen. An fünf Stationen gibt es nicht nur ausreichend zu essen und zu trinken, sondern auch so manche spannende Geschichte. Los geht es um 13.30 Uhr an der Tourist-Information am Ernst-August-Platz, der Preis beträgt 36 Euro pro Person. Plätze können online unter welcome.visit-hannover.com gebucht werden. Die Tour gibt es für private Gruppen auch zum Wunschtermin. Für Personen mit Nahrungsunverträglichkeiten und für Veganerinnen und Veganer ist das Angebot nicht geeignet.

Oldtimer im Straßenbahnmuseum

Oldtimer glänzen in der Sonne: Das Interesse an historischen Fahrzeugen hat in Sehnde Tradition: Die Oldtimertage des Straßenbahn-Museums locken jedes Jahr Hunderte Besucher an. © Quelle: Katja Eggers

Alter und Schönheit: Das Hannoversche Straßenbahn-Museum holt die „Veteranen der Straße“ nach Sehnde-Wehmingen. Am Sonntag, 13. August, steigt die nächste Oldtimershow. Teilnahmebedingungen: Das Fahrzeug muss mindestens 30 Jahre alt sein, dann wird auch kein Eintritt fällig. Eine Begleitung ist frei, weitere Mitfahrer zahlen jeweils einen ermäßigten Eintritt von 5 Euro. Die Veranstaltung läuft von 10 bis 17 Uhr. Der reguläre Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 7 Euro, und für Kinder zwischen sechs und 15 Jahren 4,50 Euro.

Das Maschseefest geht ins Finale

Vorbei: Am Sonntag, 13. August, endet das Maschseefest. Zum Abschluss gibt es noch ein NP-Rendezvous. © Quelle: Nancy Heusel

19 Tage Maschseefest neigen sich dem Ende zu – diese Woche bietet sich noch an sieben Tagen die Chance, bei dann vielleicht trockenem Wetter mitzufeiern. Nicht verpassen: Am Sonnabend wird das Entenrennen des Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Registers (NKR) veranstaltet. Beginn ist um 16 Uhr. Hier wird auch der „Enten-Super-Star“ prämiert. Am letzten Festtag, Sonntag, 13. August, gibt es noch mal das letzte Rendezvous der Neuen Presse in diesem Jahr, das in Kooperation mit dem Klinikum Wahrendorff veranstaltet wird. Los geht es bereits um 11 Uhr mit dem Sinfonischen Blasorchester Isernhagen, Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Regionspräsident Steffen Krach (SPD), 96-Idol Carsten Linke und dessen Sohn Marvin, die beide bei Wahrendorff arbeiten. Am Nachmittag gibt es Musik von Oliver Perau aka Juliano Rossi und dem Tastenvirtuosen Lutz Krajenski. Den Abschluss des Fests macht dann DJ Sanfandisko.

