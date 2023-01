﻿Anastacia, Recken und ABF: Das wird diese Woche in Hannover wichtig

Auf dem Messegelände startet in Hannover die ABF neu durch, die Handball-Recken stehen vor einer großen Aufgabe – und Sängerin Anastacia gibt sich im Kuppelsaal die Ehre. Was in dieser Woche sonst noch wichtig wird, lesen Sie hier.

Hannover. Der Januar geht zu Ende – und die kommende Woche hält in Hannover vor allem ein paar sportliche und musikalische Highlights bereit.

Montag: Lloyd Webber im Aegi

Bewegung: Die Andrew Lloyd Webber Musical Gala. © Quelle: Handout

"Phantom der Oper", "Cats", "Jesus Christ Superstar": Andrew Lloyd Webber hat mit seinen Musicals Musikgeschichte geschrieben. Am Montag, 30. Januar, 20 Uhr, kommt ein Best-of-Webber ins Theater am Aegi: Ein Ensemble aus dem Londoner Westend präsentiert eine zweieinhalbstündige Andrew-Lloyd-Webber-Musical-Gala. Karten gibt es ab 41,55 Euro.

Mittwoch: Debatte um Südschnellweg

Heiß diskutiertes Projekt: Der Südschnellweg soll ausgebaut werden. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Kaum ein Thema bewegt die Gemüter in Hannover derzeit so sehr wie der geplante Ausbau des Südschnellwegs. Am Mittwoch, 1. Februar, gibt es im Petitionsausschuss des Landtags nun eine Anhörung zur Petition über den Ausbau des wichtigen Verkehrsweges. Beginn ist um 12 Uhr im Forum des Landtags (Am Markte 8/9). Interessierte, die dabei sein möchten, können sich per Mail an OeffentlichePetition.Besuch@lt.niedersachsen.de anmelden, die Zahl der Plätze ist auf 148 begrenzt.

Mittwoch: Die ABF kehrt zurück

Vor dem Neustart: Die ABF präsentiert sich vom Mittwoch an in Hannover. © Quelle: droese

Nach zwei Jahren Corona-Pause startet die Freizeitmesse ABF neu durch: Vom Mittwoch, 1. Februar, bis zum Sonntag warten auf die Besucherinnen und Besucher spannende Innovationen aus fünf Themenwelten: Reisen und Urlaub, Caravaning und Camping, Fahrrad und Outdoor, Aktiv und Fit sowie Auto und Zubehör. Die ABF ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tagestickets kosten 12 Euro, ermäßigt 11 Euro. Das Nachmittagsticket (Mittwoch, Donnerstag, Freitag ab 15 Uhr) ist für 6 Euro zu haben. ADAC-Mitglieder haben mittwochs für 9 Euro Zutritt.

Freitag: Musica assoluta in Herrenhausen

Spannendes Crossover: Musica assoluta. © Quelle: Nader Ismail

Da trifft italienischer Frühbarock auf japanische Gagaku-Hofmusik: Am Freitag, 3. Februar, stellt das Ensemble Musica assoluta das spannende Crossoverprojekt "Der Ruf des Phönix" vor. Beginn ist im Galeriegebäude in Herrenhausen um 19.30 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf im Künstlerhaus, Sophienstraße 2, und im HAZ- und NP-Ticketshop von 12 bis 41 Euro, ermäßigt ab 5 Euro.

Sonnabend: Großer Auftritt für die Recken

Actionreiche Partie: Im Oktober 2022 trafen die Recken bereits auf die Rhein-Neckar-Löwen. © Quelle: IMAGO/Eibner-Pressefoto

Auf die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf wartet eine große Aufgabe: Am Sonnabend, 4. Februar, 18.30 Uhr, spielen die Recken in der ZAG-Arena gegen die starken Rhein-Neckar-Löwen um den Einzug in die DHB-Pokalendrunde. Und im Basketball der Frauen gibt es ebenfalls ein Topspiel: Die TK-Hannover-Luchse spielen in der Bundesliga gegen Stars Keltern. Beginn ist in der Sporthalle in der Birkenstraße 12 um 18 Uhr. Tickets kosten 10 Euro.

Sonntag: Anastacia im Kuppelsaal

Sie tritt im Kuppelsaal auf: Popstar Anastacia kommt nach Hannover © Quelle: dpa / Sebastian Kahnert

Popstar Anastacia nimmt es mit Humor: Die "I'm Outta Lockdown"-Tour spielt nicht nur auf ihren größten Hit an, sondern auch auf den Pandemiestillstand, der bekanntlich auch die Konzertbranche traf. Höchste Zeit also, sich wieder zu bewegen – Anastacia, die 30 Millionen Alben weltweit verkaufte, liefert am Sonntag, 5. Februar, im Kuppelsaal Hits wie "Left Outside Alone" und "One Day In Your Life" dazu. Karten kosten zwischen 69,40 Euro und 92,40 Euro. Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr. Und wer es lieber sportlich mag, kann am Sonntag einen Ausflug nach Hamburg machen: Dort spielt Hannover 96 um 13.30 Uhr im ersten Auswärtsspiel des Jahres gegen den FC St. Pauli.