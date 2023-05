﻿Lüttje Lage: Was wir uns von Rauchern abschauen sollten

Ich war etwa acht Jahre alt, da habe ich die ersten Zigaretten meines Vaters gestohlen. Nicht etwa, um sie zu rauchen. Ich entsorgte sie mit dem Ziel, meinen Papa vor dem fiesen Nikotin zu schützen. Vergeblich. Es dauerte noch knapp 20 Jahre, bis er die letzte Zigarette rauchte. An dieser Stelle eine Nachricht an einen meiner treuesten Leser: Bin stolz auf dich Papa, gut gemacht, weiter so.

Mit 14 folgte mein erster eigener Rauchversuch. Im Badezimmer mit Streichhölzern zum Anzünden. Fazit: Schmeckt nicht, stinkt, brennt im Rachen. Lasse ich lieber.

Aufmerksam beäuge ich auch heute meine Kolleginnen und Kollegen, wenn sie stündlich für ihr Zigarettenpäuschen nach draußen schleichen. Jedoch nicht, weil ich mich um ihre Lungengesundheit sorge. Ich beneide sie darum, was sie für ihre Rückengesundheit tun.

Während ich die Zeit vergesse und stundenlang mit krummem Rücken und trockenen Augen auf das Computerdisplay starre, haben sie eine innere Pausenuhr. Schmacht nennt sich das. Einmal die Stunde aufstehen, Schultern lockern, in die Ferne gucken – das ist sicher gesünder als zusammengekauert auf seinem Bürostuhl zu verharren.

Wir Nichtraucherinnen und Nichtraucher können uns da einiges von abschauen. Vorschlag: Alle Nichtrauchenden bekommen Raucherinnen und Raucher an die Hand, die sie stündlich auf dem Weg in die Zigarettenpause an eine kurze Pause erinnern. Physiotherapie wegen steifer Nacken? Bräuchte es nicht mehr. Augentropfen? Weg damit. Ein Mentoringprogramm von Raucherinnen und Raucher für Bürostuhlgeplagte. Ich wäre dabei.

