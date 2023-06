﻿Smarte Technik hilft beim Bewässern von Hannovers Bäumen

Hannover. Sommerliche Temperaturen um die 30 Grad und viele Tage kein Regen – die Wasserversorgung der städtischen Bäume wie Ahorne, Eichen und Linden und des städtischen Grüns läuft bei der Stadt auf Hochtouren. Denn spätestens seit dem ersten Dürresommer 2018 hat der Klimawandel die rund 47.000 Straßenbäume und die 175.000 weiteren in Parks und auf Grünflächen in Hannover in der heißen Jahreszeit auf Wasserentzug gesetzt. Was an Regen fehlt, gleicht die Stadt mit ihren Tankfahrzeugen aus – in rauen Mengen.

Denn: Standortabhängig werden die Bäume heutzutage vom ersten bis zum fünften Lebensjahr bewässert, vor Jahren hat die Stadt einen Jungbaum nur in den ersten zwei Lebensjahren versorgt. Und: Weil die Trockenheit mittlerweile auch die unteren Bodenschichten erfasst hat, müssen die Mitarbeiter vom Fachbereich Umwelt und Stadtgrün auch Altbäume mit Wasser versorgen – trotz ihrer tiefer reichenden Wurzeln. Im Sommer 2020 waren es an Spitzentagen zum Beispiel 350.000 Liter Wasser für die Bäume in der Stadt.

Kosten steigen jedes Jahr – auch, weil es mehr Bäume gibt

Ihr aktuelles Wassermanagement hatte die Verwaltung kürzlich erst im Umweltausschuss vorgestellt. Demnach wässert sie von Mitte April bis Oktober, zwei bis vier Wässerungsvorgänge je Monat sind in dieser Zeit nötig. Die Gießmenge variiert je nach Baum zwischen 100 und 200 Liter. Mehr Wasserverbrauch bedeutet auch mehr Ausgaben: Hat die Stadt 2018 noch 50.000 Euro ausgegeben, so waren es 202o schon über 300.000 Euro. 2022 fielen etwa 403.000 Euro an, in diesem Jahr werde es wohl wieder teurer werden, so die Stadt. Das hat viel mit den Neuanpflanzungen zu tun – von 2021 auf 2022 waren es 26 Prozent.

Die Kosten für die Stadt werden in den Folgejahren auch deshalb nicht sinken, da sie davon ausgeht, dass es mindestens zwei oder drei Regenjahre braucht, um das aufzuholen, was wegen des geringen Niederschlages in den Vorjahren an Feuchtigkeit im Boden aktuell fehlt – auch wenn das Frühjahr regnerisch und kühl gewesen sei.

Sensoren messen die Saugspannung in Bodentiefen

Längst setzt die Stadt bei der Bewässerung ihres Grüns nicht mehr nur auf das geschulte Gefühl ihrer Mitarbeitenden, sondern greift auch auf smarte Technik zurück: Sensoren in unterschiedlichen Bodenschichten helfen mit, das Anwachsen der Bäume in den anfälligen ersten Jahren zu sichern, die Vitalität zu kräftigen und das Wasser besser einzusetzen. Ausgewählte Bäume hatte die Stadt erstmals im Frühjahr 2022 mit Sensoren bestückt, inzwischen ist das Projekt ausgeweitet: „Im gesamten Stadtgebiet sind aktuell 60 Sensoren verbaut. Dazu kommen Sondierungsprojekte mit anderen Sensormodellen, hier beläuft sich die Stückzahl aktuell auf vier“, so Stadtsprecher Dennis Dix.

Die Sensoren messen die Saugspannung in vier unterschiedlichen Bodentiefen. Es geht da um das Energieverhältnis im Porenwasser, was bedeutet: Je höher die Saugspannung, desto mehr Wasser braucht der Baum. Die Mitarbeitenden des Fachbereichs bekommen die Daten per Funksender auf ihren Computer oder das Smartphone übermittelt. Mit den Ergebnissen ist die Stadt zufrieden, denn die Sensoren lieferten sehr genaue Werte für jeden einzelnen Baum – auf diese Weise konnte so schon der eine oder andere Bewässerungsvorgang eingespart werden, den die Stadt sonst gemacht hätte.

Zisternen unter der Prinzenstraße sammeln Regenwasser

Auch das ist Teil des städtischen Wassermanagements: Aktuell läuft in der Prinzenstraße eine Machbarkeitsstudie zum Sammeln von Regenwasser, das von Dächern und Straßen in unterirdischen Zisternen läuft. Aus denen will die Stadt dort die Bäume bewässern – ebenfalls sensorgesteuert. Sollte es mal stark regnen, sorgt ein Puffer dafür, dass die Zisternen nicht überlaufen. Diese Gefahr besteht aktuell allerdings nicht.

