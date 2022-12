﻿Zweiter Bauabschnitt: Wasserstadt Limmer soll autoarmes Quartier werden

Weidetorkreisel: Darum stinkt es seit Wochen an Groß-Buchholzer Kreuzung

Sind Sie in den vergangenen Wochen auch an der Kreuzung Klingerstraße/Hermann-Bahlsen-Allee in Hannover vorbeigekommen? Dann haben Sie es sicher auch gerochen: üble Gerüche, die sogar ins geschlossene Fahrzeug dringen. Schuld daran ist ein maroder Abwasser-Schieber.