﻿Hannover: Wegen Diebstahl verurteiltes Mädchen aus Roma-Clan kommt frei

Hannover. Zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und 4 Monaten Gefängnis war sie schon verurteilt – und saß bereits in Haft. Wegen schweren Bandendiebstahls musste sich die 17-jährige Florentina S., ein Mädchen aus der Volksgruppe der Roma, danach unlängst auch noch in einem Prozess vor der Großen Jugendkammer 2 des Landgerichts Hannover verantworten, zusammen mit fünf Komplizinnen. Jetzt ist klar, sie kommt wieder frei.

Angeklagte hatte Kosmetika in großen Mengen gestohlen

Die Staatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben keine Revision gegen das Urteil der Jugendkammer des Landgerichts eingelegt. Diese hatte aus einer früheren Verurteilung und dem Urteil im Fall des schweren Bandendiebstahls eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten gebildet – und die Strafe insgesamt zur Bewährung ausgesetzt. Die Jugendkammer sah es zwar als erwiesen an, dass die Mädchen vor allem Kosmetika in großen Mengen in Drogerien und Supermärkten hatten mitgehen lassen. Aber sie waren geständig und seitdem nicht mehr straffällig geworden. Das rechnete ihnen das Gericht an.

Teil der Kindheit in Schrottimmobilie an Celler Straße verbracht

Florentina S. und ihre Schwester hatten zudem einen Teil ihrer Kindheit unter widrigsten Bedingungen in Hannover in einer Schrottimmobilie an der Celler Straße verbracht. Integration, Schulbesuche, waren kaum möglich gewesen. Die Kammer gehe davon aus, dass die Mädchen Geld verdienen gegangen seien, auch um etwas gegen die wirtschaftlichen Probleme ihrer Familien zu tun, sagte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Man könne sich nicht von dem Gedanken frei machen, dass sie von Kindheit an keine echte Chance hatten und ein Paradebeispiel für gescheiterte Integration seien.

Haft bewirkte nachhaltige Verhaltensänderung

Florentina S, Mutter eines kleinen Sohnes, hatte zudem nachweisen können, dass sie sich in der Haft nachhaltig verändert hatte. Sie verhalte sich höflich und respektvoll, kümmere sich liebevoll um ihren Sohn, hieß es im Führungsbericht der Justizvollzugsanstalt Vechta. Die Jugendkammer des Landgerichts habe bei ihrer Bewährungsentscheidung neben der Geburt des Sohnes maßgeblich darauf abgestellt, dass die Angeklagte durch die Hafterfahrung stark beeindruckt worden sei, hieß es jetzt vonseiten der Staatsanwaltschaft. Aus diesem Grund sei die Erwartung gerechtfertigt, dass nunmehr eine Jugendstrafe zur Bewährung ausreiche, um sie von weiteren Straftaten abzuhalten. Deshalb habe die Staatsanwaltschaft auf eine Revision verzichtet.

