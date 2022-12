﻿Weihnachtsbudget für Sozialprojekte

Hannover. Schenken bereitet Freude, beschenkt zu werden auch – vor allem, wenn es sich um soziale Projekte handelt, die auf Spendengeschenke angewiesen sind. Ihr 20.000 Euro schweres Weihnachtsbudget – normalerweise für Geschenke an Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner gedacht – hat die Leichtmetall Aluminium Gießerei Hannover GmbH aus Ricklingen gespendet.

Jeweils 10.000 Euro bekommen das Ehrenamtsprojekt "Der Wünschewagen" vom Arbeiter-Samariter-Bund Niedersachsen (ASB) und die Obdachlosenhilfe Hannover für ihr neues "Café Mensch". Vereins-Vorsitzender Mario Cordes weiß schon, was hier gebraucht wird: "Der Bedarf ist riesig. Wir bieten jede Nacht bis zu 120 Menschen in Not in der Zeit von 19 Uhr abends bis sieben Uhr morgens einen geschützten und warmen Raum. Die müssen im Moment mit zwei Toiletten auskommen – da wird es schnell eng."

Erfüllung letzter Herzenswünsche

Auch ASB-Wünschewagen-Projektleiterin Julia-Marie Meisenburg freut sich sehr: „Es ist einfach wunderbar, dass wir auch in diesen schwierigen Zeiten Firmen und Privatpersonen an unserer Seite wissen können, die uns bei der Erfüllung letzter Herzenswünsche Todkranker unterstützen möchten. Dafür sind wir von Herzen dankbar!“ Rund 300 Mal habe das ASB-Team schon Sterbenskranke und ihre Lieben mit dem rein aus Spenden finanzierten Ehrenamtsprojekt zu Reisenden gemacht. Im extra für Sterbende umgebauten Krankenwagen wurden diese an die Orte begleitet, die für sie eine besondere Bedeutung haben – zum Beispiel ans Meer, zu einer Familienfeier oder ein letztes Mal ins Fußballstadion.

Herzensbedürfnis zu helfen

„Es ist uns ein Herzensbedürfnis Menschen vor Ort zu helfen, denen es nicht so gut geht“, sagt Katharina Orzelski von der Aluminium Gießerei. Sie hat ihre Geschäftsführer Hans Magnus Andresen und Thomas Witte auf die Ehrenamtsprojekte aufmerksam gemacht, schnell für beides begeistern können, stellvertretend auch die Spenden symbolisch überreicht.

