Hannover erlebt erstmals wieder einen Weihnachtsmarkt ohne spürbare Corona-Auflagen – und dazu so lang wie noch nie. Mehr als 170 Stände präsentieren sich ab Montag in der Altstadt. Zehn Dinge, die Sie zum Weihnachtsmarkt 2022 in Hannover wissen müssen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket