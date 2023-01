﻿Dank an einen Pionier: Weil verabschiedet Antisemitismusbeauftragten Enste

Hannover. Wenn es ein Zeugnis gegeben hätte, er hätte wohl eine Eins plus bekommen: Eine „eindrucksvolle Bilanz“ bescheinigte Ministerpräsident Stephan Weil dem scheidenden Antisemitismusbeauftragten Franz Rainer Enste zum Abschied. „Sie sind zum Gesicht des Kampfes gegen Antisemitismus in Niedersachsen avanciert“, sagte Weil bei einem Empfang im Gästehaus der Landesregierung.

Geschliffene Rede: Enste plädierte für verstärkte Aufklärungs- und Bildungsarbeit. © Quelle: Tobias Woelki

Niedersachsen hatte das Ehrenamt des "Landesbeauftragten gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens" nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle 2019 eingerichtet. Der frühere Landtags- und Regierungssprecher Enste musste also "Pionierarbeit" leisten, wie Justizministerin Kathrin Wahlmann es nennt. "Ihm ist es gelungen, dem neuen Amt ein Profil zu geben", sagte Weil.

Zum Dank ein Ross aus Porzellan: Franz Rainer Enste mit Ministerpräsident Weil. © Quelle: Tobias Woelki

Wegner wird Nachfolger

Unermüdlich engagierte Enste sich für die Erinnerungskultur, er knüpfte Kontakte in jüdische Gemeinden und setzte sich für Prävention gegen Vorurteile in Schulen ein. "Du hinterlässt große Fußstapfen", bescheinigte ihm Michael Fürst vom Landesverband jüdischer Gemeinden – und wünschte Gerhard Wegner viel Erfolg. Der frühere Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland ist zu Enstes Nachfolger berufen worden.

Illustre Runde: Mehr als 50 Gäste verabschiedeten Enste im Gästehaus der Landesregierung. © Quelle: Tobias Woelki

In einer geschliffenen Rede analysierte Enste noch einmal die Mechanismen, die Antisemitismus begünstigen. Wut und Hass erwüchsen oft aus diffusen sozialen Verlustängsten.

Stabübergabe: Gerhard Wegner übernimmt das Amt von Franz Rainer Enste (v.l.). © Quelle: Tobias Woelki

Auch in seinem dritten und letzten Tätigkeitsbericht ruft der 69-Jährige noch einmal zu Zivilcourage und Wachsamkeit auf: Menschen, die sich selbst als machtlos erlebten und einen Kontrollverlust spürten, würden häufig anfällig für Verschwörungstheorien, schreibt er darin. „Toleranz und Sachlichkeit sind in den sozialen Medien vielfach zu Fremdwörtern geworden“, mahnte er. So gesehen ist zu fürchten, dass den Antisemitismusbeauftragten die Arbeit nicht ausgeht.