﻿Weißer Ring zu dem Fall in Hannover: „Opfer darf nicht auf Kosten sitzen bleiben“

Der Reifenkonzern Continental hat 2019 ein eigenes Bildungsinstitut gegründet. Zwölf Standorte gibt es mittlerweile, eins davon ist in Hannover-Vinnhorst. Hier gehen An- und Ungelernte in die Lehre, in der Hoffnung, auf dem Arbeitsmarkt bessere Chancen zu haben – selbst wenn es bei Conti keine Perspektive geben sollte.